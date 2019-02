Moce OZE w Polsce wzrosły w 2018 roku o jedyne 0,6 procent

Taką informację podał Urząd Regulacji Energetyki, co oznacza, że drugi rok z rzędu nie nastąpił szybki rozwój odnawialnych źródeł energii.

W 2018 roku w ramach OZE zainstalowano zaledwie 55,083 MW nowych mocy. Dla porównania w 2017 roku poziom ten wyniósł 123 MW w odniesieniu do 2016 roku, w którym zainstalowano „aż” 1446 MW nowych mocy. Jest to niepokojący trend na polskim rynku „zielonej energetyki”.

Pod koniec 2018 roku łączna zainstalowana moc z OZE wyniosła 8893 MW. W ubiegłym roku największy przyrost nowych mocy odnotowano w sektorze energii słonecznej. Wzrósł on o 42 procent, w porównaniu do 2017 roku, czyli uzyskano 43 MW mocy więcej. W ramach lądowej energetyki wiatrowej zainstalowano o 0,3 procent więcej mocy w porównaniu do 2017 roku, osiągając ostatecznie 5,864 MW.

Moce pozyskiwane z biomasy wzrosły o 0,1 procent osiągając poziom 1,363 MW, a hydroenergetyczne spadły o 0,7 procent, do 982 MW.

Główną przyczyną słabego rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce w 2017 i 2018 roku był brak aukcji, które wznowiono dopiero pod koniec 2018 roku. Jako kolejny powód wskazuje się ograniczenie rozwoju farm wiatrowych. W 2016 roku wprowadzono tzw. ustawę odległościową, która zakazuje budowy turbin wiatrowych w odległości od zabudowań mniejszej niż 10-krotna wysokość wiatraka. 31 stycznia tego roku Ministerstwo Energii zapowiedziało liberalizację tych przepisów, aby „odblokować” rozwój farm wiatrowych. Projekty budowanych w przyszłości instalacji mają być poddawane konsultacjom społecznym. Branża OZE pozytywnie przyjęła chęć tych zmian.

Reuters/Patrycja Rapacka