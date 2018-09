ONZ wzywa by powstrzymać zmiany klimatu. Branża jądrowa na tak

Sekretarz Generalny ONZ ostrzega, że bez okazywania większego zaangażowania w przywództwo i podejmowania ambitnych zadań grozi nam przekroczenie punktu bez powrotu w procesie zmian klimatycznych na kuli ziemskiej.

W przemówieniu, wygłoszonym wczoraj w siedzibie ONZ w Nowym Jorku António Guterres stwierdził, że zmiany klimatu są główną kwestią naszych czasów i znajdujemy się obecnie w momencie krytycznym, decydującym o przyszłości świata. Mamy do czynienia bezpośrednio z egzystencjalnym zagrożeniem. Nasza reakcja na zmiany klimatyczne jest zbyt powolna i prędkość tych zmian przekroczyła już barierę dźwięku, wysyłając sygnał SOS na cały świat.

Porozumienie Paryskie w dziedzinie klimatu, które ma na celu utrzymanie wzrostu globalnej temperatury w naszym wieku znacznie poniżej 2ºC oraz dołożenie wszelkich starań, aby ograniczyć ten wzrost poniżej 1.5ºC, zostało przyjęte w grudniu 2015 r. podczas 21 Konferencji Stron (COP 21) Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, która odbyła się w Paryżu. Porozumienie to weszło w życie w listopadzie 2016 roku.

Sekretarz Guterres stwierdził, że cele tego porozumienia były absolutnym minimum, aby uniknąć najgorszych skutków zmian klimatu. Zobowiązania podjęte dotychczas przez strony Porozumienia Paryskiego stanowią zaledwie jedną trzecią tego, co jest wymagane.

Jeśli nie zmienimy kursu do 2020 roku, ryzykujemy, że nie unikniemy już galopujących zmian klimatu z katastrofalnymi skutkami dla ludzi i wszystkich naturalnych systemów, które nas wspierają. Dlatego też Sekretarz Generalny ONZ apeluje do polityków, przedsiębiorców, naukowców i reszty społeczeństwa o przewodnictwo i podjęcie efektywnego działania. Mamy narzędzia do tego, lecz brakuje nam przywództwa i wystarczających ambicji, aby dokonać niezbędnych zmian.

„Po prostu musimy zahamować emisję śmiertelnych gazów cieplarnianych i szybko odejść od naszego uzależnienia od paliw kopalnych. Musimy zamienić je na czystą energię z wody, wiatru i słońca”.

Technologia jest po naszej stronie w walce ze zmianami klimatu – zasugerował Guterres. Nastąpił ogromny wzrost energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Świat zainwestuje około 90 bilionów USD w infrastrukturę w ciągu następnej dekady. Musimy zapewnić, aby ta infrastruktura była zrównoważona, w przeciwnym razie znajdziemy się w niebezpiecznej silnie zanieczyszczonej przyszłości. Istniejące technologie czekają na wdrożenie – czyste paliwa, alternatywne materiały budowlane, lepsze baterie i postęp w hodowli oraz zagospodarowaniu terenu. Te oraz inne innowacje mogą odegrać istotną rolę w redukcji emisji gazów cieplarnianych, możemy, więc osiągnąć cele paryskie i podjąć się ambitnych zadań, który są tak pilnie potrzebne. Rządy muszą także zakończyć szkodliwe dotowanie paliw kopalnych, wprowadzać ceny węgla, które odzwierciedlają rzeczywiste koszty emisji gazów cieplarnianych oraz ustanawiać zachęty do przechodzenia na produkcję i korzystanie z czystej energii.

Sekretarz Guterres ogłosił, że zwoła szczyt klimatyczny we wrześniu 2019 r., aby umieścić działania na rzecz powstrzymania zmian klimatycznych na szczycie międzynarodowej agendy. Zauważył, że szczyt odbędzie się dokładnie na rok przed terminem, w którym kraje muszą zrealizować swoje zobowiązania wynikające z Porozumienia Paryskiego.

Światowe Towarzystwo Nukleoniczne (World Nuclear Association) z zadowoleniem przyjmuje wezwanie Guterresa do działania na rzecz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, ale twierdzi, że nie uwzględnił on energii jądrowej, jako istotnego elementu niezbędnego do osiągnięcia założonego celu.

Produkcja energii elektrycznej na dużą skalę w elektrowniach jądrowych umożliwia obniżenie emisyjności. Nie tylko przy pokrywaniu bieżącego zapotrzebowania na energię elektryczną, ale także w sektorach takich jak transport i odsalanie wody – zauważa stowarzyszenie.

Ostatni raport opracowany przez Massachusetts Institute of Technology – The future of nuclear energy in a carbon-constrained world zawiera stwierdzenie, że energia jądrowa jest niezbędna do osiągnięcia głęboko bezemisyjnej energii w wielu regionach świata.

Agneta Rising – dyrektor WNA twierdzi, że energetyka jądrowa jest gotowa pomóc światu wejść na drogę gospodarki niskoemisyjnej. Towarzystwo wzywa Sekretarza Generalnego ONZ, aby okazał poparcie dla wszystkich technologii, które mogą pomóc w zwalczaniu zmian klimatu. Nie ma zrównoważonej przyszłości w energetyce bez energii jądrowej.

Przemysł jądrowy ustanowił program Harmony, który zakłada 25% udział energii jądrowej w produkcji prądu elektrycznego do roku 2050. Będzie to wymagać potrojenie zdolności produkcyjnych w energetyce jądrowej w stosunku do obecnego poziomu i budowy 1000 GWe nowych mocy jądrowych. World Nuclear Association zidentyfikowało trzy obszary, w których należy podjąć działania, zmierzające do osiągnięcia tego celu: wyrównanie szans i równe traktowanie wszystkich uczestników rynku energii, harmonizacja procesów regulacyjnych a także stworzenie efektywnego paradygmatu bezpieczeństwa, w którym korzyści zdrowotne, środowiskowe i bezpieczeństwo, wynikające z rozwoju energetyki jądrowej są lepiej rozumiane i bardziej doceniane.

World Nuclear News/CIRE.PL