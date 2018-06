Pająk: Energetyka konwencjonalna nieatrakcyjna dla inwestorów

– Zgodnie z wcześniej publikowanymi prognozami energetyka wiatrowa i słoneczna stała się konkurencyjna kosztowo względem energetyki konwencjonalnej – powiedział Piotr Pająk, prezes zarządu Gramwzielone.pl podczas trwającego Forum Wizja Rozwoju.

W swojej wypowiedzi prezes Pająk przytoczył dane opublikowane przez Bloomberg, z których wynika, że od 2009 roku koszt produkcji energii w elektrowniach wiatrowych spadł o 41 proc., a w fotowoltaice o 77 proc. – Niemcy i Czechy przyczynili się do spadku kosztów technologii generując popyt na tę technologię tworząc odpowiednią skalę rynku produkcji – powiedział. Jednocześnie zaznaczył, że w energetyce światowej coraz mniej inwestorów chce inwestować w energetykę konwencjonalną. Wynika to, jak stwierdził Piotr Pająk, z dużej zmienności czynników kształtujących koszt produkcji energii wytwarzanej w tych źródłach. – Łatwo jest wyznaczyć koszt produkcji energii dla farm wiatrowych lub słonecznych, a trudno dla energetyki konwencjonalnej – powiedział. – Widać, że w energetyce światowej maleją chęci do inwestowania w źródła konwencjonalne, a sam rynek jest bardzo nieprzewidywalny – dodał.

Zdaniem prezesa Gramwzielone.pl Polska powinna zmienić podejście do mixu energetycznego. – Należy zacząć myśleć o energii nie tylko jako samym wytwarzaniu, ale przede wszystkim o zarządzaniu w kontekście łączenia popytu z podażą i bilansowaniem – podkreślił.

