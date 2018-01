Naimski: Rewolucja pakietu paliwowego przerosła oczekiwania. Trzeba ją pogodzić z elektromobilnością

– Ostatni rok to rewolucja – ocenił Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej podczas spotkania z dziennikarzami.

Zaskakujący efekt pakietu paliwowego

– Uszczelniliśmy system tak, że szara strefa została ograniczona, co skutkuje bezpośrednio koniecznością inwestycji. Ta zmiana była skokowa. Trzeba próbować takie rzeczy przewidzieć. Mogę przyznać, że przewidywaliśmy skokowy wzrost zapotrzebowania na magazyny, ale nie aż taki. Nie doceniliśmy zakresu działania w szarej strefie w Polsce.

W ten sposób minister odniósł się do wprowadzonego 1 sierpnia 2016 tzw. pakietu paliwowego, czyli nowelizacji przepisów eliminujących szereg luk w przepisach VAT, akcyzowych i koncesyjnych regulujących obrót paliwami płynnymi. Wprowadzone zmiany przyczyniły się do wzrostu obrotu paliwami i wpływów do budżetu państwa z tytułu akcyzy i VAT.

PERN chce skoncentrować się na zwiększeniu mocy przesyłowych i magazynowych w sektorze ropy naftowej i paliw. Ma wybudować siedem nowych zbiorników na ropę w bazie w Gdańsku, a także w gdańskim terminalu naftowym. Pojemność magazynowa wzrośnie o prawie 560 tysięcy metrów sześciennych. Zbiorniki na paliwa mają zwiększyć moc o 300 tysięcy metrów sześc.

Pogodzić plany z elektromobilnością

– Mamy do tego elektromobilność. Musimy to wypośrodkować. Trzeba to robić zdecydowanie, ale rozsądnie. Nie chcemy zostać z bezużyteczną strukturą magazynową czy przesyłową w następnym pokoleniu – przyznał minister. Jego zdaniem należy zadbać o bezpieczeństwo energetyczne, ale z uwzględnieniem zmieniających się trendów. – W razie potrzeby dojdzie do korekty. W pewnym momencie możemy się zastanowić, czy chcemy budować pojemność 300 czy 200 metrów sześciennych.