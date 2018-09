Parkiet: Skąd pieniądze na Ostrołękę?

Prace nad modelem finansowania inwestycji budowy nowego bloku 1000 MW w Elektrowni Ostrołęka mają się zakończyć w przyszłym miesiącu – donosi „Parkiet”.

Dziennik powołuje się na zaangażowanego w projekt menedżera, który deklaruje, że model finansowania nowego bloku w Ostrołęce będzie gotowy najprawdopodobniej w październiku.

Z informacji gazety giełdy wynika, że ok. 3 mld zł w formie finansowania dłużnego mają zapewnić banki z kapitałem polskim. Miliard ma zapewnić kontrolowany przez PGE fundusz FIZAN Energia, jednak jak zastrzega Grupa środki nie będą pochodziły z jej kasy. Resztę mają sfinansować, posiadające po 50 proc. udziałów projekcie, Enea i Energa.

„Parkiet” przypomina, że podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy minister Krzysztof Tchórzewski, pytany przez dziennikarzy o inwestorów FIZAN Energia, powiedział że ma nadzieję fundusz zasilą środki z funduszy emerytalnych, które powstaną w spółkach energetycznych. Jednak jak zastrzegł, wymagać to będzie uzgodnień ze związkami zawodowymi. Cytowany przez gazeta giełdy Paweł Puchalski z Santander BM zwraca uwagę, że jeśli związkowcy takiej zgody udzielą, to mogą oczekiwać, iż spółki energetyczne zagwarantują im, że wysokość ich świadczeń nie będzie niższa, niż prognozowana, a to oznacza iż ryzyko i odpowiedzialność spadnie na te spółki.

Parkiet/CIRE.PL