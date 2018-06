Parkiet: W tym tygodniu szczegóły zmian w taryfie jakościowej

Mające miejsce w ubiegłym roku negatywne zjawiska pogodowe skłoniły poszczególnych OSD do zwiększenia udziału linii kablowych w swoich sieciach – czytamy w „Parkiecie.

Gazeta przypomina, że OSD realizują dziś sześcioletnie programy inwestycyjne uzgodnione z URE. Pomimo, że obejmują one lata 2017-2022, to możliwa jest ich weryfikacja w trakcie uzgodnionego okresu. – Na 2019 rok przewidziana jest aktualizacja planów inwestycyjnych przedsiębiorstw. Jeśli uznają one za zasadne rozszerzenie ich o taki rodzaj projektów, to będziemy to analizować – powiedział cytowany przez „Parkiet” prezes URE Maciej Bando. Zwrócił on również uwagę, że priorytetem jest poprawa jakości i bezpieczeństwa w sposób maksymalnie efektywny i z myślą o odbiorcy końcowym.

Swoje plany chce zaktualizować PGE Dystrybucja. Po zakończeniu programu inwestycyjnego na lata 2019-2023, 30 proc. eksploatowanych przez spółkę linii średnich napięć stanowić będą sieci kablowe. – Obecnie spółka analizuje budżet na okablowanie sieci w ramach planowanego programu obejmującego lata 2020-2025, który ma być przekazany URE do końca marca przyszłego roku.

W przypadku Energi, do końca 2025 r. linie kablowe mają stanowić przynajmniej 24-25-proc. całkowitej długości linii średnich napięć. – Skupiamy się głównie na liniach SN, ponieważ w praktyce nowe linie niskiego napięcia budowane są prawie wyłącznie w technologii kablowania. Jednocześnie bezawaryjne linie średniego napięcia najbardziej wpływają na jakość dostaw energii do odbiorców – mówi cytowany przez „Parkiet” Adam Kasprzyk, rzecznik Energi. Spółka nie planuje jednak zwiększenia obecnie realizowanych nakładów.

„Parkiet” zwraca uwagę, że według analityków spółki nie zwiększą nakładów inwestycyjnych na linie kablowe przed uzgodnieniem z URE warunków ich zwrotu. – Plany dotyczące zmiany struktury sieci na terenach leśnych i zalesionych będą zależne m.in. od możliwości finansowych spółki. W dalszej kolejności zamierzenia te będą uzgadniane z prezesem URE – powiedział Piotr Ludwiczak, rzecznik Enei. – W najbliższej perspektywie (tj. przy aktualizacji planu rozwoju na lata 2020-2025) ważne będzie utrzymanie odpowiednio wysokiego i stabilnego poziomu inwestowania, również w zakresie zapewnienia niezbędnych środków na budowę lub modernizację sieci w technologii kablowej – powiedział z kolei cytowany przez „Parkiet” Daniel Iwan z Taurona. Spółka planuje przeznaczenie na okablowanie sieci do 2025 r. 15-20 proc. zakładanych nakładów.

Parkiet/CIRE.PL