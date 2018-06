Paweł Sałek został doradcą prezydenta Andrzeja Dudy

Paweł Sałek został doradcą prezydenta Andrzeja Dudy ds. ochrony środowiska i polityki klimatycznej – poinformował we wtorek wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha.

Mucha został zapytany we wtorek w radiu RDC, czy powiększył się zespół doradców prezydenta. „Jeśli chodzi o kwestie związane z zespołem doradców prezydenta, to prawdą jest informacja o powołaniu Pawła Sałka jako kolejnego doradcy etatowego pana prezydenta. To jest wzmocnienie zespołu doradców i kolejny raz wzmocnienie dedykowane konkretnej problematyce, określonym sprawom” – powiedział Mucha.

Dodał, że Sałek „ma bardzo wysokie kompetencje, jeśli chodzi o kwestie polityki klimatycznej, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju”. Przypomniał, że w tym roku – w grudniu – w Katowicach odbędzie się szczyt COP24 – szczyt klimatyczny ONZ. „I to jest kontekst międzynarodowy, do którego trzeba się dobrze przygotować z agendą także merytoryczną, fachową” – zaznaczył prezydencki minister. Podkreślił, że przy tej okazji „polski głos musi być tutaj dobrze słyszalny” i stąd są prowadzone działania przez polski rząd, a prezydent zdecydował o wzmocnieniu kadry doradczej.

Mucha podkreślił, że cieszy się ze wzmocnienia zespołu doradców, który – jak ocenił – jest „coraz mocniejszy i coraz bardziej komplementarny, jeśli chodzi o wyzwania, które stoją przed Polską”. Dopytywany o obowiązki Sałka, Mucha powiedział, że będzie się on zajmował polityką klimatyczną, sprawami ochrony środowiska oraz „kwestiami związanymi z wyzwaniami tegorocznego COP24”. Sałek jest specjalistą ochrony środowiska. W latach 2015-2018 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska i pełnomocnikiem rządu ds. polityki klimatycznej. W listopadzie 2015 r. został powołany na stanowisko wiceministra środowiska. Został odwołany z tej funkcji w marcu 2018.

Szczyt COP24 odbędzie się w Katowicach 3-14 grudnia br. Konferencje Stron (Conferences of the Parties – COP) to najwyższy organ Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) uprawniony do sprawdzania realizacji jej postanowień. W trakcie szczytu COP24 planowane jest przyjęcie pełnego pakietu wdrażającego Porozumienie paryskie. To pierwsza w historii międzynarodowa umowa, która zobowiązuje wszystkie państwa świata do działań na rzecz ochrony klimatu. Pakiet wdrażający umożliwi realizację Porozumienia w praktyce – wyznaczając światową politykę klimatyczno-energetyczną na kolejne lata.

Polska Agencja Prasowa