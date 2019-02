PERN zbuduje pod dnem Wisły rezerwowy rurociąg paliwowy

PERN planuje budowę pod dnem Wisły w Płocku (Mazowieckie) nowego odcinka rezerwowego rurociągu paliwowego i likwidację biegnącej tam części rezerwowej magistrali paliwowej, wyłączonej obecnie z eksploatacji. Spółka ogłosiła przetarg na wykonanie tego zadania.

W dokumentacji postępowania PERN zaznaczył, iż nowy odcinek rurociągu paliwowego ma zostać wykonany metodą HDD na głębokości ok. 25 metrów pod dnem Wisły. Jak zaznaczyła spółka, planowana inwestycja zakłada jednocześnie „umartwienie” części nieczynnej już magistrali produktów finalnych, która znajduje się na niewielkiej głębokości pod dnem rzeki.

Jak podał PERN w dokumentacji przetargowej, oferty w postępowaniu na realizację inwestycji można składać do 20 lutego. Termin wykonania robót – zgłoszenie robót do odbioru końcowego planowane jest do 15 października 2019 r.

Spółka wyjaśniła, iż odcinek rurociągu przeznaczonego do likwidacji, który w nurcie Wisły ma długość ok. 662 metrów, został wybudowany w 1985 r. i jest położony na terenie należącym administracyjnie do miasta Płocka, w ciągu istniejącej trasy rurociągów finalnych, biegnących do Warszawy i Koluszek.

Według PERN planowana obecnie inwestycja obejmuje m.in. budowę nowego odcinka rezerwowego rurociągu paliwowego pod dnem Wisły oraz w części lądowej między stacjami zasuw Grabówka i Tokary na obu brzegach rzeki, a także wykonanie demontażu wyłączonej z eksploatacji magistrali rezerwowej w jej części lądowej wraz z wyczyszczeniem i przekazaniem do utylizacji. Spółka podała, iż oczekuje, sporządzenia dokumentacji projektowej oraz wykonania wszelkich robót budowalnych.

„Budowa rurociągu metodą HDD ma wyeliminować oddziaływanie nurtu rzeki Wisła na stan techniczny i warunki eksploatacji rurociągu dalekosiężnego, jakim jest rezerwowy rurociąg paliwowy Płock – Koluszki” – podkreślił PERN. Zaznaczył przy tym, iż „inwestycja jest zadaniem proekologicznym, a jej celem jest poprawa bezpieczeństwa eksploatacji rurociągu na przejściu przez rzekę Wisła w Płocku oraz ochrona środowiska naturalnego, w tym obszarów chronionych rzeki”.

Technologia HDD, czyli tzw. kierowanych przewiertów horyzontalnych, pozwala na ułożenie rurociągu kilkanaście metrów pod dnem zbiornika wodnego lub rzeki i chroni magistralę przed oddziaływaniem zewnętrznym, np. zmiany koryta rzeki. Wcześniej metoda ta była stosowana przez PERN m.in. przy budowie trzeciej nitki odcinka wschodniego rurociągu „Przyjaźń” między Adamowem przy granicy z Białorusią a Płockiem pod rzekami Bug, Liwiec, Wkra i Słupianka, a także pod Wisłą niedaleko Włocławka.

Pod koniec maja 2018 r. biegnący na niewielkiej głębokości pod dnem Wisły w Płocku rezerwowy rurociąg paliwowy PERN uległ rozszczelnieniu, co w efekcie doprowadziło do wycieku oleju napędowego. W związku z zaistniałą sytuacją, odcinek magistrali został odcięty zasuwami po obu stronach rzeki – chodziło o wstrzymanie dopływu paliwa. Pozostały w rurociągu produkt został wypompowany.