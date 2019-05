PERN: Rozmowy o dostawach ropy z Rosji bez przełomu. Kolejne odbędą się w czerwcu

Dziś w Warszawie odbyło się spotkanie firm odpowiadających za produkcję oraz logistykę ropy naftowej poprzez rurociąg „Przyjaźń”, jak również rafinerii odbierających surowiec tą drogą. Kolejne rozmowy zaplanowane są na 3 czerwca w Moskwie.

W rozmowach wzięli udział m.in. przedstawiciele firm ze strony polskiej i rosyjskiej i niemieckiej. To już trzecie, w ciągu ostatnich 4 tygodni (po Mińsku i Bratysławie) spotkanie na temat wznowienia dostaw ropy naftowej z Rosji.

Zgodnie z ustaleniami wypracowanymi w trakcie spotkania, wznowienie dostaw surowca z Rosji poprzez pierwszą nitkę rurociągu „Przyjaźń” możliwe jest 9 czerwca pod warunkiem uzyskania potwierdzenia reklamacji złożonych przez rafinerie niemieckie i polskie. Wcześniej zostanie on oczyszczony z zachlorowanej ropy, który to plan zadeklarowała strona rosyjska.

Jednocześnie strona rosyjska zobowiązała się, że do 1 lipca wszystkie trzy nitki rurociągu „Przyjaźń” zostaną oczyszczone, co oznacza że do Polski nie trafi żadna dodatkowa partia zanieczyszczonej ropy. Zgodnie z ustaleniami z klientami, PERN będzie przekazywał w tym czasie do rafinerii surowiec o uzgodnionych normach jakościowych, nie przekraczających dopuszczalnych stężeń chlorków organicznych. Przyjęte rozwiązania oznaczają, że polski system przesyłowy w ciągu najbliższych pięciu miesięcy zostanie w pełni oczyszczony.

PERN od 19 kwietnia 2019, kiedy uzyskał informację o zwiększonym stężeniu chlorków organicznych, jest w stałym kontakcie z klientami i jako dostawca usług logistycznych, realizuje ich wytyczne. 24 kwietnia na podstawie uzgodnień z rafineriami nastąpiło wstrzymanie dostaw ropy do polskiego systemu przesyłowego. W tym momencie rafinerie są obsługiwane z dostaw morskich poprzez Naftoport, a dodatkowo dla polskich rafinerii zostały udostępnione częściowo zapasy obowiązkowe.

PERN