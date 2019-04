Perzyński: Tama Trzech Przełomów, czyli OZE w służbie propagandy

Tama Trzech Przełomów jest największą elektrownią wodną i zarazem największą zaporą rzeczną na świecie. Znajduję się na rzece Jangcy w południowych Chinach, w prowincji Hubei. Całkowita długość tamy wynosi 3335 metrów, wysokość 185 metrów. Budowa projektu rozpoczęła się w 1994 roku, a budowę ukończono w 2006 roku. Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 14 miliardów dolarów – pisze Jacek Perzyński, współpracownik BiznesAlert.pl.

Budowa zapory była kamieniem milowym w rewolucji ekologicznej Chin. Wytworzona energia elektryczna płynie do nie jednej prowincji, a także otworzyła drogę chińskim i zagranicznym specjalistom do wdrażania ekologicznych przedsięwzięć i innowacji. Tama Trzech Przełomów jest także ogromną atrakcją dla turystów.

Zapora znacznie usprawniła bieg rzeki Jangcy i zmniejszyła ryzyko powodzi, które często miały miejsce przed budową. Dzięki temu, miejscowi rolnicy nie muszą się martwić o swoje pola uprawne, potencjalnym kataklizmem oraz możliwością opuszczenia swoich domów. Nastąpiła również znacząca poprawa żeglugi rzecznej na długości 660 kilometrów. Obecnie rzeką Jangcy mogą pływać statki o wyporności 5 tysięcy ton. Jednak najważniejszą funkcją zapory jest elektrownia wodna. Znajdują się tam 32 akumulatorów, których łączna energia wynosi 22,5 GW, co czyni to największą elektrownie wodną na świecie. Tama dostarcza energię do takich miast jak Szanghaj, Nankin i Kanton. Tama Trzech Przełomów przyczyniła się do ograniczenia zużycia węgla o 31 milionów ton rocznie. Ogranicza też emisje gazów cieplarnianych o 100 milionów ton rocznie, oszczędza milionów ton pyłów, miliona ton dwutlenku siarki, 370 tysięcy ton tlenku azotu, 10 tysięcy ton tlenku węgla oraz znaczących ilości rtęci do atmosfery.

Budowa tak olbrzymiego projektu była spektakularnym dokonaniem w świecie inżynierii oraz przez długi czas była narzędziem do szerzenia propagandy Komunistycznej Partii Chin. Rzeka Jangcy jest jedną z największych rzek Azji, a jej ujarzmienie stanowiło nie małe wyzwanie. Jednak po mimo skali projektu wielu ekspertów nadal kwestionuje opłacalność tej inwestycji. Przed wybudowaniem Tamy Trzech Przełomów w Chinach było już wystarczająco dużo elektrowni, które zapewniały Państwu Środka niezależność energetyczną, a po zakończeniu budowy pojawiła się nadwyżka w sektorze energetycznym. Chiny były zmuszone sprzedawać wyprodukowaną energię biedniejszym krajom sąsiednim. Tama na rzece Jangcy jest klasycznym przykładem „manii wielkości” władz w Pekinie. Ówczesny rząd dążył do tego, aby wszelkie nowe projekty i inwestycje realizowane w Chinach były najlepsze i największe na świecie. Miało to posłużyć jako narzędzie do szerzenia propaganda i dać Chińczykom poczucie dumy narodowej.

Kolejnymi konsekwencjami realizacji projektu była ewakuacja i przesiedlenie ponad miliona mieszkańców i zalanie wodą z rzeki 157 miast, z których wiele z nich miało unikatową wartość historyczną. Dodatkowo zatopiono również wiele stanowisk archeologicznych oraz 1600 kopalń i fabryk.

Wstrzymanie i ponowne przywrócenie naturalnego prądu rzeki miało wpływ na cały świat. Przemieszczenie po uruchomieniu zapory 40 miliardów ton wody spowodowało możliwe do zmierzenia, choć nieistotne w praktyce, skutki dla obrotu Ziemi: oś obrotu przechyliła się nieco, przesuwając biegun geograficzny o 2 cm, a doba wydłużyła się o 0,06 mikrosekundy.

Dla rządu w Pekinie Tama Trzech Przełomów nie tylko jest atrakcją turystyczną dla zwiedzających, ale także stanowi podstawowy element bezpieczeństwa narodowego. Przepisy bezpieczeństwa w tym miejscu są bardzo surowe. Przeloty samolotów oraz korzystanie z dronów nad zaporą są ściśle zakazane. Każdy turysta, który zamierza odwiedzić to wyjątkowe miejsce musi przejść ścisłą kontrole. Rutynowe testy bezpieczeństwa są tutaj na porządku dziennym. Personel co rusz przeprowadza symulowane zagrożenia. Powodem tak rygorystycznych przepisów jest również skala projektu. Należy również zaznaczyć, że Jangcy jest najdłuższą rzeką w Azji o bardzo silnym prądzie rzeki. Dodatkowo Tama Trzech Przełomów znajduję się nieopodal Syczuanu, który jest obszarem sejsmicznym. 12 maja 2008 roku miało tam miejsce trzęsienie ziemi o sile 8 stopni w skali Richtera. Według oficjalnych raportów 69 181 osób zmarło, 374 181 osób zostało rannych a 18 498 było zaginionych. Wstrząsy były odczuwalne w odległym Pekinie i Szanghaju, gdzie zakołysały biurowce, Pakistanie, Tajlandii, Birmie oraz wietnamskiej stolicy Hanoi.

Trudno się więc dziwić czemu przepisy bezpieczeństwa są tutaj tak surowe. W przypadku zagrożenia na śmierć będą narażone setki milionów ludzi z okolicznych miast. Z jednej strony rząd w Pekinie zainwestował potężne ilości środków w „zielony rozwój”, z drugiej strony stworzył potencjalne zagrożenie dla mieszkańców dolnego biegu rzeki Jangcy.