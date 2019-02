We Frankfurcie zaprezentowano PESA LINK

Pesa LINK zostały dzisiaj oficjalnie zaprezentowane przez DB Regio na Dworcu Głównym we Frankfurcie nad Menem. Od 2 lutego 2019 roku nowe pojazdy będą stopniowo wprowadzane na linię RMV RB 61 Frankfurt Gł.—Neu lsenburg—Dreieich-Buchschlag— Rödermark – Ober Roden—Dieburg do Einsatz.



Podczas uroczystej prezentacji pojazdów Frank Klingenhöfer, Prezes Zarządu DB Regio we Frankfurcie powiedział między innymi:

„ Cieszymy się, że będziemy mogli wreszcie wprowadzić do ruchu nowe pojazdy. LINKi to przede wszystkim większy komfort dla pasażera, ale także szybsza, spokojna podróż dzięki dynamicznemu silnikowi i lepszym warunkom prowadzenia pociągów. Nasi maszyniści, którzy przeszli już szkolenia na LINKach są z nich bardzo zadowoleni”

Dostarczone do Frankfurtu LINKi to pojazdy zamówione w ramach kontraktu ramowego pomiędzy PESA i Deutsche Bahn. w sumie do rejonu Dreieich trafi dziesięć spalinowych pojazdów – 7 tróczłonowych i 3 dwuczłonowe. Harmonogram zakłada zakończenie dostaw w sierpniu 2019, a kolejne LINKI będą sukcesywnie wprowadzane do ruchu zastępując starsze pojazdy serii BR 642.

PESA