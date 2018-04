PESA zmodernizuje ponad 120 wagonów PKP Intercity

PKP Intercity podpisało dwie umowy z PESA Bydgoszcz, w ramach których producent zmodernizuje w sumie 123 wagony pasażerskie z prawem opcji na kolejne 62 wagony. Łączna kwota przeznaczona na modernizację wynosi ponad 477 mln zł brutto. W przypadku skorzystania z prawa opcji przez przewoźnika kwota wzrośnie do ponad 718 mln zł brutto. Zawarte kontrakty są elementem największego programu inwestycyjnego w historii PKP Intercity wartego ok. 7 mld złotych.

Pierwsza z podpisanych umów zawartych między PKP Intercity i PESA Bydgoszcz obejmuje modernizację 83 wagonów osobowych, z opcją na dodatkowe 42 wagony, które będą kursować jako bez przedziałowe 2 klasy. Wartość tego zamówienia wynosi ponad 311 mln zł brutto. Jeśli PKP Intercity skorzysta z prawa opcji, wartość zamówienia wzrośnie do ponad 469 mln zł brutto. Przedmiotem drugiej umowy jest modernizacja 40 wagonów, z opcją na dodatkowych 20 wagonów, które będą kursować jako wagony klasy 1 i 2. Wartość zamówienia to ponad 165,5mln zł brutto. W przypadku skorzystania z prawa opcji kwota modernizacji wzrośnie do ponad 248 mln zł brutto. Łączna kwota planowanych inwestycji wyniesie ponad 718 mln zł brutto i obejmie 185 wagonów, jeśli PKP Intercity skorzysta z prawa opcji, czyli zamówienia dodatkowej puli zmodernizowanych wagonów.

Cieszymy się, że polskie przedsiębiorstwa realizują kolejne zamówienia dla naszego narodowego przewoźnika. Jest to duży impuls pozwalający rozwijać się polskim przedsiębiorstwom w sektorze kolejowym. Dzięki kontraktom z firmą PESA klienci wkrótce otrzymają kolejne nowoczesne wagony i komfort podróżowania pociągami PKP Intercity ulegnie dalszej poprawie. Efektem prowadzonych inwestycji będzie kolej punktualna, komfortowa i bezpieczna – mówi Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury.

Zgodnie z zawartymi umowami, producent zobowiązany jest do realizacji zamówienia w okresie 30 miesięcy. Natomiast kolejne 18 miesięcy obejmuje przeglądy wagonów na trzecim poziomie utrzymania.

Realizowany przez PKP Intercity największy w historii Spółki program inwestycyjny „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji” z pewnością przyczyni się do jeszcze lepszych opinii pasażerów. Przewoźnik konsekwentnie realizuje swoje założenia tym samym wpisując się w Strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju – podkreśla Andrzej Bittel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

