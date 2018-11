PGE zwiększa bezpieczeństwo dostaw energii na Podkarpaciu

PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów oddała do użytkowania gruntownie przebudowaną stację elektroenergetyczną Rzeszów Staroniwa. Jak podkreśla operator, to jego kolejna inwestycja zwiększająca bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w rejonie Podkarpacia.

Inwestycja PGE Dystrybucja

Inwestycja polegała na przebudowie istniejącej stacji 110/30/15/6 kV Rzeszów Staroniwa na stację 110/15 kV w wykonaniu wnętrzowym. Zakres prac modernizacyjnych obejmował m.in. budowę nowego budynku stacyjnego, budowę rozdzielni R 110 kV w technologii GIS (ang. Gas Insulated Substation), w której jako izolację wykorzystuje się sześciofluorek siarki (SF6), budowę rozdzielni 15 kV, przebudowę istniejących linii napowietrznych 110 kV na linie kablowe 110 kV oraz wprowadzenie istniejących kabli 15 kV do nowej rozdzielnicy 15 kV. Wybudowano również niezbędną infrastrukturę budowlaną, tj. drogę dojazdową, przyłącze do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Jak wyjaśnia PGE Dystrybucja, przebudowa istniejącej stacji elektroenergetycznej 110/30/15/6 kV GPZ Staroniwa była konieczna z uwagi na wzrost zapotrzebowania na moc w tym rejonie Rzeszowa oraz realizację projektu przeizolowania sieci z napięcia 6 kV i 30 kV na napięcie 15 kV. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu izolacji SF6 w rozdzielni 110 kV teren zajmowany przez GPZ uległ znacznemu zmniejszeniu.

Operator zwraca też uwagę na aspekt bezpieczeństwa – wszystkie urządzenia stacyjne zlokalizowane zostały wewnątrz budynku stacji, co znacznie zminimalizowało możliwości ewentualnego porażenia prądem osób postronnych. Istotnie poprawiła się też estetyka w otoczeniu sąsiadujących osiedli mieszkaniowych. W budynku stacji zostały zamontowane wszystkie niezbędne urządzenia do pracy rozdzielni 110/15 kV. Jest to pięciopolowa rozdzielnica 110 kV izolowana gazem SF6, dwa transformatory 25 MVA, 44-polowa rozdzielnica 15 kV w izolacji powietrznej, dwa stanowiska potrzeb własnych, dwa stanowiska regulowanych baterii kondensatorów 15 kV oraz rozdzielnia potrzeb własnych AC i DC. Wartość inwestycji wyniosła 14,5 mln zł netto.

PGE