PGE GiEK nawiązała współpracę naukowo-techniczną z Politechniką Śląską

Politechnika Śląska w Gliwicach jest kolejną, już 17. uczelnią, z którą PGE GiEK nawiązała współpracę naukowo-techniczną. Porozumienie w tej sprawie podpisano w siedzibie Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów.

Porozumienie będzie obejmować współpracę m.in. w obszarze górnictwa, energetyki, ciepłownictwa czy też ochrony środowiska. – Współpraca z uczelnią stworzy możliwość wymiany doświadczeń, wspólnego rozwiązywania problemów natury teoretycznej, a co najważniejsze z punktu widzenia spółki – praktycznego wykorzystania bazy naukowo-badawczej uczelni – mówi Sławomir Zawada, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. – Jest to także doskonała okazja, żeby nawiązać ścisłą współpracę w zakresie organizacji praktyk studenckich, spotkań dydaktycznych dla studentów, jak również udostępniania materiałów niezbędnych do napisania pracy dyplomowej – dodaje prezes.

W gronie uczelni, z którymi współpracuje PGE GiEK znajdują się obecnie Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Łódzki, Politechnika Śląska w Gliwicach, a także Politechniki w Łodzi, Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Opolu, Rzeszowie i Lublinie, Akademia Morska w Szczecinie, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim oraz Społeczna Akademia Nauk w Łodzi. Dzięki współpracy realizowane są m.in. projekty badawczo-rozwojowe. Przykładem jest opracowanie innowacyjnej metody monitoringu bloku energetycznego w Elektrowni Turów z Politechniką Wrocławską czy projekt badawczy dla ograniczenia emisji rtęci do atmosfery z zastosowaniem materiału opatentowanego przez Politechnikę Łódzką.

PGE GiEK