PGE nie wyklucza partnera przy morskich farmach wiatrowych

PGE nie wyklucza pozyskania partnera do projektu budowy farm wiatrowych na morzu. Gdyby zapadła taka decyzja – to w opinii wiceprezesa PGE Emila Wojtowicza – dobrze by było, gdyby partner ten pojawił się w ciągu roku.

„Analizujemy różne warianty, czy będziemy to robili samodzielnie, czy z partnerem. Jeśli zdecydowalibyśmy się na partnera, to byłoby dobrze, gdyby pojawił się on w ciągu roku” – powiedział w poniedziałek dziennikarzom wiceprezes Wojtowicz.

Polska Agencja Prasowa