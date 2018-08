PGE Obrót przygotowała kolejne punkty umożliwiające bezpłatne ładowanie telefonów komórkowych

Punkty ładowania zostały umieszczone w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Lublinie oraz w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2A Arena w podrzeszowskiej Jasionce. Spółka planuje systematycznie zwiększać ich liczbę.

Pierwsza ładowarka została umieszczona w holu przy wejściu głównym do G2A Arena z myślą o osobach uczestniczących w imprezach masowych organizowanych w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym. Druga z ładowarek została zainstalowana w Lublinie i skorzystają z niej odwiedzający wojewódzką bibliotekę.

– Dzięki nawiązaniu współpracy z PGE Obrót w naszej bibliotece stanęła stacja ładowania urządzeń mobilnych, pierwsze takie urządzenie w województwie lubelskim. Teraz w oczekiwaniu na książkę można naładować u nas swój telefon, tablet lub aparat fotograficzny – mówi Mariusz Olejarczyk z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.

Każda stacja wyposażona jest w cztery stanowiska do ładowania. Dwa z nich to stanowiska indukcyjne-bezprzewodowe, które umożliwiają doładowanie baterii bez konieczności wpinania przewodów. Wystarczy położyć telefon na specjalnej tacce i poczekać, aż bateria się naładuje. Osoby korzystające ze smartfonów znajdą również właściwe wtyczki do naładowania baterii w sposób tradycyjny. Wykorzystanie nowoczesnej technologii ładowania indukcyjnego to rozwiązane, po które coraz chętniej sięgają producenci smartfonów, ponieważ zwiększa komfort korzystania z telefonów i pozwala na szybkie uzupełnienie poziomu baterii.

Z ładowarek od PGE Obrót można także skorzystać na rzeszowskim lotnisku w Jasionce oraz na Lotnisku Chopina w Warszawie.

PGE Obrót