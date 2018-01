PGE Ventures inwestuje w pierwsze start-upy

Nowatorska technologia pomagająca ograniczyć problem smogu, którego źródłem są domowe paleniska, oraz innowacyjne sposoby monitorowania z powietrza obiektów przemysłowych – to pierwsze dwa projekty, w które zainwestowało PGE Ventures, fundusz z Grupy PGE.

W ramach przeprowadzonego programu scoutingowego do PGE Ventures zgłosiło się kilkadziesiąt startupów wpisujących się w obszary zainteresowania funduszu i spełniających kryteria inwestycyjne. Młode przedsiębiorstwa weryfikowane są obecnie w procesie oceny i selekcji inwestycji. Pozytywną ocenę przeszły już dwie spółki, z którymi podpisano umowy inwestycyjne. Pierwszymi spółkami portfelowymi PGE Ventures są PiMerge S.A. oraz Scanway Sp. z o. o.

Pierwsze inwestycje kapitałowe PGE Ventures są dowodem konsekwentnie realizowanego planu inwestycyjnego funduszu oraz całej Grupy Kapitałowej PGE, która w swojej strategii biznesowej postawiła na innowacyjność oraz dywersyfikację źródeł przychodu. Inwestycje w dwie spółki wpisują się w rządową Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i świadczą o innowacyjnym podejściu Grupy PGE do wdrażania nowych modeli biznesowych. PGE Ventures wejdzie w posiadanie udziałów spółek, których innowacyjne technologie mogą mieć strategiczne znaczenie dla całego sektora energetycznego w Polsce – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Innowacyjna technologia spółki PiMerge może pomóc w skutecznym ograniczeniu problemu niskiej emisji, będącego jedną z głównych przyczyn smogu w dużych aglomeracjach miejskich. Dedykowany temu celowi produkt spółki pod tymczasową nazwą „kompozytowe paliwo węglowe” jest jednocześnie odpowiedzią na ogromne wyzwania związane z zagospodarowaniem rozdrobnionych frakcji węgla kamiennego takich jak muły węglowe i flotokoncetraty. Ta rodzima technologia pozwala skutecznie produkować z tych surowców brykiet węglowy o jakości ekogroszku, idealnie nadający się do spalania w najwyższej klasy kotłach. Spółka Scanway z kolei, oferuje technologię wysoce zaawansowanego monitoringu otoczenia w tym obiektów przemysłowych. Przy zastosowaniu w segmencie energetycznym może ona poprawić zarówno operacyjne zdolności elektrowni i elektrociepłowni do wytwarzania energii elektrycznej, jak i monitorować sieci średnich i niskich napięć. W przypadku ograniczenia awaryjności infrastruktury, którą energia elektryczna przesyłana jest odbiorców końcowych, wzrośnie bezpieczeństwo dostaw do klientów w gospodarstwach domowych i firmach.

Potencjał rozwoju rynków dla produktów oferowanych przez PiMerge i Scanway był jednym z głównych czynników decydujących o naszym zaangażowaniu kapitałowym. Obie spółki reprezentowane są przez zespoły profesjonalistów z wysokimi kompetencjami i odpowiednim doświadczeniem, by zaistnieć nie tylko na rynku polskim, ale i zagranicznym. Bardzo pozytywnie oceniamy cały proces inwestycyjny, który przeszliśmy z PiMerge i Scanway. Cieszymy się, że negocjacje finalnie doprowadziły do podpisania umów inwestycyjnych – mówi Piotr Czak, prezes PGE Ventures.

Rozwiązania, które oferujemy, nie zostały dotychczas skomercjalizowane na szeroką skalę w Polsce i my chcemy to zmienić. Technologia jest w pełni skalowalna i bez wątpienia ma charakter rozwiązania globalnego. Otrzymujemy już sygnały zainteresowania tą technologią ze strony światowych koncernów m.in. z Australii – mówi Sławomir Szafert, prezes spółki PiMerge.

Jako założyciele spółki Scanway, byliśmy pozytywnie zaskoczeni sprawnością i wsparciem ze strony PGE Ventures podczas procesu inwestycyjnego. Zawiązana współpraca da nam możliwość implementacji najnowszych technologii pomiarowych, co z pewnością pozytywnie wpłynie na innowacyjność i rozwój polskiego sektora energetycznego – mówi Jędrzej Kowalewski, prezes Scanway.

PiMerge to spółka powstała w celu tworzenia i komercjalizacji technologii scalania różnego typu drobnoziarnistych odpadów produkcyjnych w celu ich ponownego wykorzystania. Aktualnie głównym obszarem działalności spółki jest produkcja kompozytowego paliwa węglowego z wykorzystaniem mułów i flotokoncentratów pozostałych przy produkcji węgla kamiennego.

Scanway to spółka zajmująca się tworzeniem systemów pomiarowych i wizyjnych oraz systemów mikroprzetwarzania laserowego dla przemysłu, nauki i aplikacji kosmicznych. Ponadto Scanway pracuje nad technologią obrazowania Ziemi, która znajdzie zastosowanie w nanosatelitach oraz dronach latających z przeznaczeniem do obserwacji z powietrza. Spółka może pochwalić się m.in. implementacją komory pomiarowej dla eksperymentu pracującego w warunkach przestrzeni kosmicznej w rakiecie suborbitalnej.

Na luty 2018 r. Grupa PGE zaplanowała wydarzenie, podczas którego podsumuje dotychczasowe efekty programu scoutingowego oraz przedstawi plany PGE Ventures na nadchodzący rok.

