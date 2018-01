W 2018 roku PGNiG rozpocznie zmiany w portfelu pod Baltic Pipe

– Mamy absolutną pewność, że projekt Baltic Pipe zbliża się z pełną parą. W tym roku będziemy zaczynać dostosowywać portfel dostaw tak, aby być gotowym do dostarczenia dostaw pod koniec 2022 roku – zadeklarował wiceprezes PGNiG Maciej Woźniak podczas konferencji POWERPOL pod patronatem BiznesAlert.pl. Z informacji uzyskanych przez portal wynika, że chodzi o kontrakty i zakupy złóż. – Z naszego punktu widzenia projekt jest na ukończeniu.

Baltic Pipe

Projekt Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny mający na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na europejskim rynku. Umożliwi on, po raz pierwszy w historii, przesyłanie gazu bezpośrednio ze złóż zlokalizowanych w Norwegii na rynki w Danii i w Polsce, a także do odbiorców w sąsiednich krajach. Jednocześnie Projekt Baltic Pipe umożliwi dostawy gazu z Polski na rynek duński i szwedzki. Zgodnie z założeniami budowa rurociągu ma zakończyć się w 2022 roku.