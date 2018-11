PGNiG chce sprzedawać energię dla Polaków w Niemczech

PST, spółka z grupy PGNiG, zaoferowała polskim klientom mieszkającym w Niemczech specjalną taryfę. Program Polska Energia to także kompletna obsługa w języku polskim.

PST Europe Sales GmbH, spółka zależna PGNiG SA – największego polskiego dostawcy gazu – przygotowała wraz z ofertą Polska Energia polską wersję strony internetowej, na której klienci odnajdą m.in. kalkulator taryfowy i formularze umów. Spółka uruchomiła również telefoniczną obsługę klienta w języku polskim, a wszystkim zainteresowanym zmianą dostawcy energii elektrycznej i gazu na PST zaoferowała specjalny bonus w wysokości 100 euro związany ze stuleciem odzyskania niepodległości przez Polskę.

„Szacuje się, że w Niemczech żyje ponad milion Polaków. Jako firma o polskich korzeniach chcemy ułatwić polskiej społeczności wybór dostawcy energii dla gospodarstw domowych oraz dla klientów prowadzących działalność gospodarczą. Jesteśmy świadomi tego, że umowy w obcym języku czy zasady dotyczące zmiany dostawcy nie zawsze są łatwe do zrozumienia. Dlatego przygotowaliśmy kompletną obsługę klienta w języku polskim. To nie tylko strona internetowa i telefoniczna infolinia, ale także wszystkie informacje na temat taryf i wzory pism po polsku. Nasze taryfy są jasne i przejrzyste, więc nasi klienci nie muszą obawiać się ukrytych kosztów” – mówi Patric Weiler, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w PST Europe Sales.

Z okazji wprowadzenia oferty Polska Energia PST przygotowała też specjalny bonus nawiązujący do setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Klienci, którzy podpiszą umowę z Polską Energią do końca 2018 roku, mogą liczyć na 100 euro bonusu. „Klienci, którzy zdecydują się na współpracę z nami, otrzymają rabat w wysokości 100 euro – o taką kwotę zostanie pomniejszone ich pierwsze roczne rozliczenie. To prawdziwy bonus o stałej wysokości niezależny od wybranej taryfy, rozliczony po pierwszym roku. Wyraźnie różni się od innych ofert online, gdzie dostawcy rekompensują sobie rabaty podwyżkami taryf w kolejnych latach” – wyjaśnia Patric Weiler.

PST w ramach programu Polska Energia oferuje na korzystnych warunkach i na terenie całego kraju ekologiczną energię elektryczną w stu procentach certyfikowaną przez TÜV. Ponadto PST zapewnia 24-miesięczną gwarancję ceny na swoje produkty energetyczne.

PGNiG