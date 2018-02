PGNiG: Startuje odwiert na złożu gazowym Fogelberg w Norwegii

Wyniki prac pozwolą na dokładne oszacowanie zasobów i zaplanowanie sposobu zagospodarowania odkrycia, w którym PGNiG Upstream Norway posiada 20% udziałów. Według wstępnych szacunków zasoby złoża wynoszą ok. 60 mln boe gazu ziemnego i kondensatu.

Fogelberg to strategiczne złoże

– Fogelberg jest złożem gazowym o dużym potencjale. To szczególnie ważne, gdy myślimy o zwiększaniu produkcji gazu ziemnego i wysyłaniu go w niedalekiej przyszłości z Norweskiego Szelfu Kontynentalnego do Polski. Ten kierunek ma szczególne znaczenie dla naszej strategii dywersyfikacji. W kilkuletniej perspektywie ma nam rocznie dawać około 2,5 mld m3 gazu ziemnego – powiedział Piotr Woźniak, prezes zarządu PGNiG SA.