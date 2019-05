PGNiG będzie dostawcą gazu dla Grupy Azoty do 2022 roku

23 maja br. spółki z Grupy Azoty złożyły Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu SA oświadczenia o przedłużeniu do 30 września 2022 roku obowiązywania kontraktów na dostawy gazu ziemnego.

Kontrakty zawarte 21 czerwca 2017 roku, pomiędzy PGNiG SA a pięcioma spółkami z Grupy Azoty, przewidywały możliwość przedłużenia okresu ich obowiązywania o 2 lata. Łączna wartość 4-letnich kontraktów, tj. obejmujących okres dostaw od 1 października 2018 roku do końca września 2022 roku, szacowana jest na ponad 8 mld zł.

Przedłużone kontrakty zapewniają Grupie Azoty nie tylko atrakcyjne mechanizmy zakupu gazu, indeksowanego do cen surowca na rynku, ale również bezpieczeństwo dostaw, które jest kluczowe dla ciągłości wytwarzania produktów nawozowych i chemicznych.

– Grupa Azoty korzystać będzie przez kolejne dwa lata z bardzo konkurencyjnych, rynkowych warunków zakupu gazu, wynegocjowanych pomiędzy naszymi spółkami w 2017 roku. Włożyliśmy wtedy sporo wysiłku, aby wypracować model umowy, który przez cały okres dostaw byłby satysfakcjonujący dla obu stron. To zaszczyt i wielka satysfakcja, że Grupa Azoty – strategiczny odbiorca gazu w Polsce – wybrała PGNiG na swojego kluczowego dostawcę, a nasze spółki będą dalej współpracować na rzecz rozwoju sektora chemicznego w Polsce – powiedział Maciej Woźniak, wiceprezes zarządu PGNiG ds. Handlowych.

– Współpraca z PGNiG to dla Grupy Azoty gwarancja bezpieczeństwa i ciągłości dostaw. Grupa Azoty – największy krajowy konsument gazu – zawiera ten kontrakt jako zintegrowana grupa kapitałowa, a to oznacza, że uzyskujemy efekt synergii, a co za tym idzie, optymalizację kosztów. To jeden z wielu przykładów pokazujących, że strategiczna konsolidacja zakładów wielkiej syntezy chemicznej w ramach Grupy Azoty ma kluczowe znaczenie dla przyszłości polskiego rynku chemicznego. Wyrażam satysfakcję, że będziemy z PGNiG kontynuować współpracę na korzystnych dla Grupy Azoty warunkach – powiedział Mariusz Grab, wiceprezes zarządu Grupy Azoty S.A.

Umowa ramowa pomiędzy PGNiG SA i spółkami z Grupy Azoty ma charakter otwarty i umożliwia zawieranie w przyszłości dodatkowych kontraktów na kolejne wolumeny.

Grupa Azoty