PGNiG jak co roku uczciło rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo odsłoniło na terenie swojej siedziby flagę z symbolem Polski Walczącej upamiętniającą 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W ten sposób spółka uczciła pamięć o Powstańcach, których wspiera także na co dzień w ramach programu „Rachunek wdzięczności PGNiG”.



Podczas uroczystości modlitwą oraz minutą ciszy uczczono pamięć poległych bohaterów. W obchodach na terenie warszawskiej gazowni wzięli udział szczególni goście – Powstańcy – Bronisław Maciaszczyk – kawaler Orderu Virtuti Militari, prezes Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari i Leonard Kapiszewski – Prezes Federacji Stowarzyszeń Weteranów i Sukcesorów Walk o Niepodległość RP oraz Halina Górka-Grabowska – Dama Orderu Virtuti Militari, żołnierz 27. Wołyńskiej DP Armii Krajowej.

Przedstawiciele zarządów spółek Grupy Kapitałowej PGNiG oraz zaproszeni goście złożyli wieńce pod tablicą pamięci poległych pracowników gazownictwa, którzy zginęli w trakcie II Wojny Światowej. Następnie, na budynku głównym od ulicy Kasprzaka, została odsłonięta flaga z symbolem Polski Walczącej o 18 metrach długości i 23 metrach szerokości. Dzięki podświetleniu flaga będzie widoczna również w nocy. Warszawiacy będą ją oglądać przez 63 dni, aż do ostatniego dnia trwania Powstania. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, jako polska firma mocno związana

z historią Warszawy, od 2016 roku realizuje adresowany do Powstańców Warszawskich program „Rachunek wdzięczności PGNiG”. Dzięki niemu kombatanci mogą ubiegać się o dofinansowanie do rachunków za gaz do 900 zł rocznie, co w praktyce oznacza, że wielu z nich nie płaci za gaz wcale. Do tej pory, do programu przystąpiło 570 Powstańców Warszawskich.

PGNiG