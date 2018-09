Woźniak: PGNiG dba o swoją niezależność

Zagranicą jesteśmy postrzegani jako firma, która dba o swoją niezależność – powiedział wiceprezes PGNiG Maciej Woźniak podczas Forum Ekonomicznego 2018 w Krynicy.

Kompetencje PGNIG na świcie znane są od lat. Maciej Woźniak przypomniał, że po latach obecności w Norwegii, reputacja spółki jest na tyle duża, że PGNiG Upstream Norway jako pierwsza firma z Polski, ale i z Europy Środkowej wykona odwiert na Morzu Norweskim w roli operatora.

Jesteśmy w stanie sprzedawać gaz na specyficznym rynku niemieckim i być traderem na tym rynku – powiedział Maciej Woźniak.

PGNiG jest również jednym z istotnych graczy na rynku LNG. Po przeprowadzonych z sukcesem kilku transakcjach spotowych, biuro PGNIG w Londynie jest już doskonale znane w światku traderskim – mówił dalej Woźniak.

Zagranicą PGNiG postrzegany jest jako firma, która dba o swoją niezależność.

Wiceprezes PGNiG poinformował o podpisanym w ostatnich dniach kontrakcie z jedną z hut na Śląsku, która jest firmą z kapitałem amerykańskim. Dokonała ona wyboru PGNiG jako dostawcy gazu kierując się miedzy innymi tym, że spółka znana jest w USA jako jedna z niewielu firm w Europie, która stara się dywersyfikować swoje zakupy i uniezależniać od dostaw ze Wschodu.

– Jest to doceniane również przez odbiorców na rynku niemieckim. Są odbiorcy, którym zależy aby gaz, który do nich dociera, był gazem niezależnym od dostaw ze Wschodu, a taki gaz możemy zaoferować ze Świnoujścia – powiedział Maciej Woźniak.

– Nasza obecność w Londynie, Norwegii, czy Niemczech to również doświadczenie we współpracy wielokulturowej. Ekipa PGNiG w Norwegii składa się z 12 narodowości, w Londynie zatrudniamy Polaków, którzy kiedyś tam wyemigrowali. Są to doświadczenia, które przekazujemy następnie w głąb organizacji – powiedział wiceprezes PGNiG Maciej Woźniak.

