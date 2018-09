PGNiG startuje w kolejnym wyścigu o złoża Norwegii

Zainteresowanie norweskimi złożami gazu i ropy nie maleje. Do norweskiego Ministerstwa Ropy Naftowej i Energii wpłynęły wnioski od firm naftowych o przyznanie kolejnych pozwoleń na poszukiwania i wydobycie ropy i gazu na norweskim szelfie kontynentalnym. Wśród zainteresowanych jest PGNiG Upstream Norway, spółka należąca do Grupy PGNiG.

Duże zainteresowanie złożami w Norwegii

Do 4 września spółki naftowe zainteresowane udziałem w tegorocznej rundzie licencyjnej APA (Awards in Predefined Areas) musiały przedłożyć wnioski potwierdzające chęć otrzymania koncesji bądź udziałów w nowych złożach. Rząd Norwegii w 2003 roku wprowadził tzw. rundy licencyjne APA (Awards in Predefined Areas) dotyczące dobrze rozpoznanych i dojrzałych obszarów na Morzu Północnym, Morzu Norweskim oraz Morzu Barentsa. Prace eksploatacyjne mają służyć maksymalizacji już dostępnego potencjału i wykorzystaniu już istniejącej infrastruktury wydobywczej.

– Fakt, że spółki naftowe wykazują tak duże zainteresowanie eksploracją na norweskim szelfie kontynentalnym, jest ważny dla przyszłego tworzenia wartości, zatrudnienia i dochodów państwa z największego i najważniejszego przemysłu w Norwegii. Dlatego jestem bardzo zadowolony, że również w tym roku otrzymaliśmy dużą liczbę wniosków od szerokiego grona firm – mówił norweski minister ds. ropy naftowej i energii Kjell-Børge Freiberg.

Liczba wnioskodawców i całkowita liczba wniosków są prawie tak wysokie, jak w zeszłorocznej rekordowej rundzie licencyjnej, kiedy tożsamych wniosków było 39.

– Przewidywalne i stabilne warunki ramowe oraz aktywna polityka licencyjna to dwa ważne, główne filary polityki naftowej rządu. Duże zainteresowanie rundami licencyjnymi w ciągu ostatnich kilku lat pokazuje, że rządowa polityka naftowa przynosi pożądany efekt – kontynuuje minister Freiberg.

Rozstrzygnięcie w przyszłym roku

Obszar w ramach rundy APA zostaje poszerzony, gdy wzrasta wiedza na temat geologii w rejonach objętych pracami badawczymi. Wstępnie zdefiniowany obszar został znacznie rozszerzony zarówno na Morzu Norweskim, jak i na Morzu Barentsa.

Runda APA 2018 została ogłoszona 9 maja 2018 roku. Celem ministerstwa jest przyznanie nowych licencji produkcyjnych w ogłoszonych obszarach na początku 2019 roku. Koncesje udzielane w ramach APA dotyczą obszarów dojrzałych lub takich, gdzie trwają poszukiwania, które mają na celu zapewnienie maksymalnego wykorzystania inwestycji w platformach i innych elementów infrastruktury.

Poza PGNiG Upstream Norway swoje wnioski przedłożyły: Aker BP, Norske Shell, Capricorn Norge, Chrysaor Norge, Concedo, ConocoPhillips Skandinavia, DEA Norge, DNO Norge, Dyas Norge, Edison Norge, Eni Norge, Equinor Energy, Faroe Petroleum Norge, Idemitsu Petroleum Norge, Ineos E&P Norge, INPEX Norge, Lime Petroleum, Lundin Norway, M Vest Energy, MOL Norge, Neptune Energy Norge, OKEA , OMV (Norge), Pandion Energy, Petrolia NOCO, Point Resources, Repsol Norge, RN Nordic Oil, Skagen44, Source Energy, Spirit Energy Norge, Suncor Energy Norge, Total E&P Norge, Tyr Exploration, VNG Norge, Wellesley Petroleum, Wintershall Norge.

Polskie spółki w Norwegii

PGNiG posiada w Norwegii udziały w 20 koncesjach. Wydobycie gazu i ropy naftowej odbywa się obecnie ze złóż Skarv, Vilje, Morvin, Vale oraz Gina Krog. PGNiG prowadzi również prace nad zagospodarowaniem złóż Skogul i Aerfugl. W pierwszym półroczu 2018 roku norweskie Ministerstwo Ropy Naftowej i Energii zatwierdziło plany PGNiG dotyczące tych koncesji. Rozpoczęcie wydobycia ze złóż Skogul i Aerfugl jest planowane na 2020 rok.

Zasoby wydobywalne ropy i gazu w ramach koncesji, w których udziały posiada PGNiG, wynoszą ok. 83 mln boe (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej). Od rozpoczęcia produkcji w 2012 r. PGNiG wydobyło w Norwegii 2,14 mld m sześc. gazu i prawie 2,2 mln ton ropy naftowej.

Polska spółka wydobywa obecnie 0,5 mld m sześc. gazu rocznie, a po 2022 roku chce zwiększyć wydobycie do 2,5 mld m sześc. rocznie. Wydobywany przez siebie gaz planuje wówczas przesyłać gazociągiem Baltic Pipe, który ma połączyć Polskę poprzez Danię z norweskim systemem przesyłowym.

W Norwegii zaangażowana jest także Grupa Lotos, która tym razem nie znalazła się wśród firm zgłaszających zainteresowanie udziałami w nowych złożach. Lotos posiada w Norwegii udziały w 28 koncesjach. Zasoby wydobywalne (kategoria 2P) ropy naftowej i gazu ziemnego w ramach norweskich koncesji, w których udziały posiada Lotos, wynoszą ok. 36 mln boe (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej). To ponad 1/3 wszystkich zasobów węglowodorów Grupy Kapitałowej Lotos. Wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej odbywa się obecnie ze złóż Atla, Vale, Skirne i Heimdal w obszarze Heimdal, a także ze złóż Sleipner Ost i Vest, Loke oraz Gungne w obszarze Sleipner.

Podczas niedawanej konferencji wynikowej spółki za pierwsze 6 miesięcy tego roku prezes PGNiG Piotr Woźniak powiedział, że w zakresie nabycia koncesji na wydobycie gazu w Norwegii spółka liczy na podjęcie decyzji do końca roku. Na uwadze ma 5 koncesji, spośród których bliżej jej do nabycia jednej.

Norweski Dyrektoriat Ropy Naftowej/ Bartłomiej Sawicki