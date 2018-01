PGNiG z rekordem sprzedaży gazu na Ukrainę

W ciągu niespełna półtora roku – od sierpnia 2016 r. do grudnia 2017 r. – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo dostarczyło na ukraiński rynek łącznie ponad 1 mld m³. Sprzedaż gazu przez PGNIG na Ukrainę w 2017 r. wzrosła dwukrotnie tj. do ponad 700 mln m3 rocznie. To potwierdza rosnącą rolę PGNiG na rynku gazowym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

– Jesteśmy zadowoleni z tego wyniku. Sprzedaż gazu ziemnego na Ukrainę rośnie dzięki umiejętnie prowadzonej przez PGNiG polityce cenowej – powiedział Maciej Woźniak, wiceprezes PGNiG SA ds. handlowych. – Nasze dostawy są atrakcyjne ze względu na konkurencyjną ofertę handlową, ale są także pewne i stabilne, co ma ogromne znaczenie dla Ukrainy. Nasze portfolio gazowe, które możemy zaoferować, jest dobrze zdywersyfikowane – surowiec pochodzi zarówno z krajowego wydobycia, ale też importujemy go z różnych kierunków. Po 3 kwartałach 2017 r. 12 proc. całego importu do Polski stanowiły dostawy z Kataru, Norwegii i USA poprzez Terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. Nie planujemy importu gazu ziemnego z Rosji po 2022 roku – dacie zakończenia bieżącego długoterminowego kontraktu z Gazpromem. Dla PGNiG bezpieczeństwo energetyczne jest priorytetem i oznacza zdywersyfikowane geograficznie dostawy gazu, po konkurencyjnych cenach, a dostawy z Gazpromu nie spełniają tych warunków – dodał.

PGNiG chce zwiększać eksport gazu na Ukrainę

PGNiG dostarcza gaz do ukraińskich odbiorców od sierpnia 2016 roku poprzez bezpośredni interkonektor gazowy. Maciej Woźniak: – Jesteśmy w stanie dalej wspierać ukraińską politykę dywersyfikacji energetycznej poprzez zwiększenie eksportu gazu ziemnego na tamtejszy rynek. Niestety musimy czekać na powiększenie fizycznej przepustowości polsko-ukraińskiego interkonektora. Istniejąca przepustowość transgraniczna mogłaby być w każdej chwili wykorzystywana do dodatkowych usług takich jak wirtualny rewers. Taka opcja jest jednak cały czas blokowana przez Gazprom w taki sam sposób jak w przypadku ukraińsko-słowackiego interkonektora – poprzez odmowę dostępu do kodów dostawców (shipper codes).

W październiku 2017 r. spółka podpisała umowy ramowe z operatorem Ukrtransgaz na magazynowanie i na przesył gazu w ukraińskim systemie, co otwiera przed PGNiG nowe możliwości handlowe.

Według danych firmy Argus w trzecim kwartale 2017 r. PGNiG było 9. największym eksporterem gazu na ukraiński rynek oraz największym polskim eksporterem gazu w tym kierunku. Strategia spółki zakłada dalszy rozwój działań handlowych na rynkach europejskich.

