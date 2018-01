PGNiG z unijnymi środkami na poprawę sieci ciepłowniczej w Jastrzębia-Zdroju

Spółka PGNIG Termika Energetyka Przemysłowa otrzymała z WFOŚiGW w Katowicach ponad 9 milionów dotacji do projektu budowy i przebudowy sieci ciepłowniczych na terenie Jastrzębia-Zdroju.

PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa (dawniej: Spółka Energetyczna Jastrzębie) 15 stycznia 2018 r. podpisała umowę z WFOŚiGW w Katowicach o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczych w ramach efektywnej dystrybucji ciepła na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój”.

Projekt polega na modernizacji istniejącej sieci ciepłowniczej 2 x DN 500 ÷ DN 32 na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju, a także budowie nowych sieci umożliwiających podłączenie nowych odbiorców oraz likwidację kotłowni przy ul. Gagarina. Długość sieci po realizacji zadania wyniesie ok. 7,28 km przy dostosowanych do potrzeb średnicach w przedziale DN 300 – DN 25 (w tym: nowo wybudowana sieć 1,47 km oraz zmodernizowana sieć 5,81 km).

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi prawie 15,234 mln zł , a z czego dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności UE to 9,323 mln zł.

CIRE.PL