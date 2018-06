PGNiG rozpoczyna negocjacje dwóch umów na dostawy LNG z USA

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisało porozumienia z dwoma producentami LNG z USA dotyczące długoterminowych kontraktów na zakup tego surowca. Spółka konsekwentnie realizuje cele określone w strategii – buduje zdywersyfikowany portfel dostaw gazu oraz rozwija międzynarodowy handel na rynku LNG.

PGNiG podpisało porozumienia z firmami Port Arthur LNG oraz Venture Global LNG. Obie amerykańskie spółki realizują projekty budowy terminali skraplających gaz ziemny zlokalizowanych nad Zatoką Meksykańską, których oddanie do użytku planowane jest na lata 2022 i 2023.

Porozumienie z Port Arthur LNG

– Projekt Port Arthur jest jednym z trzech głównych przedsięwzięć dotyczących eksportu LNG, jakie Sempra Energy realizuje w Ameryce Północnej, aby zaspokoić popyt na rynkach światowych, w tym w Polsce – powiedział Joseph A. Householder, prezes i dyrektor operacyjny Sempra Energy. – To porozumienie, uwzględniając silną pozycję finansową PGNiG i doświadczenie firmy w dostarczaniu gazu ziemnego klientom, jest istotne dla rozwoju projektu Port Arthur – dodał.

– Z ogromnym zadowoleniem witamy PGNiG w gronie kluczowych klientów projektu Port Arthur LNG – powiedział Octavio Simoes, prezes Sempra LNG & Midstream, która jest spółką-córką grupy Sempra Energy notowanej na nowojorskiej giełdzie. – Cieszymy się na możliwość współpracy z PGNiG przy finalizacji umowy, dzięki której w przyszłości będziemy mogli zaoferować amerykańskie LNG dla PGNiG w korzystnej cenie, w oparciu o elastyczne warunki i pewność dostaw, a tym samym zapewnić surowiec po konkurencyjnych cenach dla rynku polskiego i innych europejskich rynków gazowych – dodał.

– Podpisane porozumienie otwiera nam drogę do zawarcia kontraktu, który pozwoli PGNiG na rozwój portfela LNG w bliskiej przyszłości – powiedział Piotr Woźniak, prezes Zarządu PGNiG SA. – Począwszy od 2023 roku dostawy z terminalu Port Arthur nie tylko umożliwią dalszą dywersyfikację struktury importu LNG do Polski, ale także pomogą nam wzmocnić działalność na międzynarodowym rynku handlu tym surowcem. PGNiG stale poszukuje rynkowych ofert zakupu gazu ziemnego po konkurencyjnych cenach. Jesteśmy zadowoleni z możliwości współpracy z tak doświadczonym partnerem jak Sempra Energy – dodał.

PGNiG jest w trakcie realizacji szczegółowych analiz prawnych i technicznych projektów. Równolegle będą prowadzone rozmowy dotyczące warunków wiążących umów na dostawy LNG, na mocy których PGNiG odbierać będzie od każdego z amerykańskich partnerów po 2 mln ton LNG rocznie, co po regazyfikacji daje łącznie około 5,5 mld m³ gazu ziemnego.

– Dla PGNiG to bardzo ważny krok w rozwoju działalności na rynku skroplonego gazu ziemnego. Po pierwsze, chcemy w ten sposób dywersyfikować strukturę importu LNG do Polski, szczególnie po wygaśnięciu kontraktu jamalskiego w 2022 r. – powiedział Piotr Woźniak, prezes Zarządu PGNiG SA. – Po drugie, odbieramy surowiec z USA z myślą o rozbudowie naszego portfela tradingowego. Wolumeny, które będą w stanie zaoferować amerykańscy partnerzy, pozwolą PGNiG na rozwinięcie działalności na globalnym rynku handlu LNG – dodał Piotr Woźniak.

– Uważnie analizujemy możliwości kolejnych producentów w USA co do przyszłego eksportu LNG i planujemy ewentualne kontrakty z dużym wyprzedzeniem. Amerykańscy partnerzy są w stanie zaoferować nam konkurencyjne ceny i elastyczne warunki współpracy. Zdecydowaliśmy się tym razem na dostawy w formule FOB, aby móc swobodnie dysponować surowcem na rynku globalnym – powiedział Maciej Woźniak, wiceprezes Zarządu ds. handlowych PGNiG SA.

Porozumienie Venture Global LNG

Porozumienie ustala podstawowe warunki 20-letniej umowy na zakup 2 mln ton LNG rocznie (ok. 2,7 mld m³ po regazyfikacji). Dostawy będą realizowane z terminali eksportowych Calcasieu Pass i Plaquemines LNG, które powstaną odpowiednio w 2022 i 2023 roku. Oba terminale będą zlokalizowane w Luizjanie nad Zatoką Meksykańską. Dokumenty zostały podpisane podczas odbywającej się

w Waszyngtonie Światowej Konferencji Gazowej (World Gas Conference).

– To dla nas zaszczyt, że wśród naszych partnerów znalazło się PGNiG, jeden z liderów rynku energetycznego w tej części Europy, który chce zabezpieczyć długoterminowe dostawy LNG – oświadczyli wspólnie Mike Sabel i Bob Pender, prezesi Venture Global LNG. – PGNiG dołącza tym samym do grona naszych globalnych partnerów takich jak Shell, Edison, Galp i BP w projekcie Calcasieu Pass i staje się jednym z kluczowych partnerów projektu Plaquemines LNG – dodał.

– Z satysfakcją oczekujemy rozpoczęcia wieloletniej współpracy z naszym nowym partnerem Venture Global LNG. To jest ważny krok dla PGNiG w rozwoju naszej aktywności na rynku LNG. Zakup LNG w USA pozwoli nam nie tylko na dalszą dywersyfikację naszego portfela importowego od 2022 roku, ale także umożliwi rozwój naszych kompetencji tradingowych i obecnoś

jako globalnego gracza na rynku LNG – powiedział Piotr Woźniak, prezes Zarządu PGNiG SA.

Dokumenty zostały podpisane podczas odbywającej się w Waszyngtonie Światowej Konferencji Gazowej (World Gas Conference).

Należy podkreślić, że w ramach realizacji celów strategicznych PGNiG prowadzi rozmowy z wieloma innymi, potencjalnymi producentami i dostawcami LNG.

Podpisane dzisiaj porozumienia dotyczą dostaw LNG w formule FOB (free-on-board). Oznacza to, że sprzedający dostarcza surowiec na statek w porcie załadunku. Od tego momentu nabywca odpowiedzialny jest za ładunek i transport, co daje nabywcy elastyczność i możliwości handlu ładunkami LNG w skali globalnej. Dotychczas zawierane kontrakty na dostawy LNG zawierały formułę DES (delivered-ex-ship), tzn. sprzedający dostarcza LNG do portu rozładunku, a więc odpowiada za transport i wszelkie związane z nim ryzyka.

Port Arthur LNG, spółka należąca do Sempra LNG & Midstream, planuje rozpoczęcie działalności swojego terminalu w Teksasie w 2023 roku.

Venture Global LNG chce załadować pierwsze metanowce w terminalu Calcasieu Pass w 2022, a w terminalu Plaquemines w 2023 roku. Obie te instalacje zlokalizowane będą w Luizjanie.

Przedstawiciele obu amerykańskich firm podkreślili, że PGNiG znalazło się w gronie kluczowych klientów dla tych inwestycji, dołączając do grona największych światowych firm z branży gazowej.

PGNiG