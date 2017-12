Pierwszy elektryczny przegubowy autobus w Norwegii ruszył w trasę

21 grudnia 2017 roku pierwsi pasażerowie wsiedli do elektrycznego przegubowego 18-metrowego autobusu BYD kursującego na linii 31 w Oslo. Jest to też pierwszy elektryczny autobus w sieci Ruter w Norwegii pochodzący z Chin. Pojemność zastosowanych baterii to 307 kWh. Ma ona pozwolić na pokonanie 180-230 km bez konieczności ładowania.



Przegubowy model będzie obsługiwał linię 31E, kolejny autobus będzie dostarczony jeszcze w tym roku. Obsługiwać będzie on linię 31.

Spółka celowo do eksplotacji nowoczesnych pojazdów wybrała tę właśnie linię, rocznie z przejazdów nią korzysta około 15 milionów pasażerów, dziennie około 50,000. Na potrzeby ładowania autobusów stanęła na jednym z krańcowych przystanków ładowarka o mocy 80 kW.

W Norwegii jeżdżą już polskie 12-metrowe Solarisy elektryczne dla których infrastrukturę do ładowania dostarczyła na miejsce Eko Energetyka. Jest to stacja do ładowania za pośrednictwem pantografu o mocy 400 kW. Solarisy te są wyposażone w baterie o pojemności 125 kWh. Jeżdżą też w Oslo od niedawna 15-metrowe Solarisy z zamontowanymi pantografami firmy Simens z bateriami o pojemności 75 kWh.

Agata Rzędowska