Pisarczyk: Aby skroić Smart City, trzeba najpierw mieć czym go zmierzyć (ROZMOWA)

– Żeby można było mówić o smart city, trzeba mieć dane. Tych danych nie ma. Jest za mało czujników, wdrożeń inteligentnego opomiarowania – powiedział w rozmowie z portalem BiznesAlert.pl Paweł Pisarczyk Atende Software. To także jeden z tematów konferencji Smart City Forum, którego partnerem medialnym portal BiznesAlert.pl.

BiznesAlert.pl: Samochód elektryczny w smart city to źródło danych, mobilna maszyna obliczeniowa, pojazd korzystający z cudzych danych. To budzi wiele obaw użytkowników. Czy słusznie?

Paweł Pisarczyk Atende Software: Absolutnie nie. Zresztą ludzie są w tej kwestii bardzo nie konsekwentni. Sami udostępniają bardzo wiele danych, nie wiedzą i nie interesują się tym jakie dane pozyskują z ich sprzętów jakie posiadają. Dana w smart city to paliwo niezbędne żeby je napędzać, samochód elektryczny może być faktycznie dobrym przykładem takiej transformacji jaka się dokonuje.

Idą wybory wiele samorządów chwali się sukcesami, mówi, że ich miasta stają się smart. Faktycznie, w Pana ocenie tak jest czy polskie miasta nadążają za światowymi trendami?

No tak, idą wybory wiele się mówi. W mojej ocenie żeby można było mówić o smart city trzeba mieć dane. Tych danych nie ma. Jest za mało czujników, wdrożeń inteligentnego opomiarowania. Gdybyśmy to mieli moglibyśmy lepiej zarządzać energią jaką zużywamy, ograniczać koszty. Muszą być dane żeby było smart. W USA mówi się „if you can’t measure you can’t manage”. To mierzenie musi być adekwatne nie chodzi o ankietowanie, trzeba opierać się o fakty.

Czyli miasta powinny traktować wydawanie pieniędzy jak inwestycje dającą jej szanse na zarabianie dzięki danym?

Trochę tak. Albo tak jak paliwo. Kosztów nie da się uniknąć. My rozmawiamy o teraźniejszości, a przecież w miastach za kilkanaście lat jako dorośli żyć będą ludzie z pokolenia Z. Całkowicie obeznani ze światem cyfrowym.

Czy oni sobie z tym co my im gotujemy poradzą?

W zupełności. To będą całkiem inni informatycy niż my jesteśmy. Dla nich wszechobecnie wykorzystywana sztuczna inteligencja nie będzie przyszłością a teraźniejszością. Dziś myśląc o pracy w zawodach związanych z informatyką należy przyjrzeć się kierunkom gdzie pojawia się kognitywista, neuroinformatyka. Tacy informatycy jak ja odejdą w zapomnienie (śmiech).

Rozmawiała Agata Rzędowska