RAPORT: Energetyka nie zwalczy smogu sama

Walka ze smogiem nie kończy się z sezonem grzewczym. Jest on widoczny w miastach także latem. Zanieczyszczenie powietrza może być jednakże i niewidoczne. W jego zwalczaniu może pomóc energetyka. Polski Komitet Energii Elektrycznej promuje taryfy antysmogowe, które mogą wspomóc tę walkę.

Co nas truje?

Smog powstaje w wyniku różnorodnej działalności człowieka: transport, ogrzewanie indywidualne, wydobycie w kopalniach i kamieniołomach, a także w energetyce. W tym ostatnim sektorze osiągnięto największą redukcję. W latach 1990-2015 emisja pyłów zmalała o 95 procent, dwutlenku siarki – o 77 procent, dwutlenku wodoru – o 60 procent, pyłów PM10 i PM2.5 – o ponad 70 procent. W tym samym czasie rosła emisja z transportu. Dobitnym przykładem jest Warszawa, która na skalę polską jest ewenementem. Największe zanieczyszczenie powietrza w tym mieście pochodzi właśnie z transportu, a nie ogrzewania. Energetyka ma od nich mniejszy udział.

Z raportu Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej dowiemy się, że zanieczyszczenie w energetyce bierze się głównie z elektrociepłowni. Pierwszy front walki to montowanie filtrów ograniczających emisję zanieczyszczeń. Drugi to zmiana paliwa na mniej emisyjne. Duży wpływ na działania w tym zakresie mają określone dyrektywy unijne (LCP/IED), które zmuszają przemysł do walki z emisją. – Ogrzewanie gazem, ciepłem sieciowym, elektrycznością oraz OZE – wylicza dr inż. Janusz Zyśk.

Energetyka może także pomóc w zwalczaniu smogu pochodzącego z gospodarstw domowych poprzez ofertę w postaci taryfy antysmogowej. Za to, że dane gospodarstwo zrezygnuje z ogrzewania paliwem niskiej jakości na rzecz elektrycznego, otrzyma niską stawkę za energię. Daje to pole do popisu technologiom ogrzewaczy akumulacyjnych, które pozwalają gromadzić prąd w okresie niskiej ceny i używać go do ogrzewania wtedy, kiedy jest to potrzebne. To istotne na przykład dla rozwoju elektromobilności, bo samochód elektryczny najwygodniej ładować nocą.

Tournée PKEE

PKEE rozpoczęło tournée po Polsce, w trakcie którego będzie promować taryfy antysmogowe. Są one nadal wyzwaniem dla części gospodarstw domowych, których nie stać na ogrzewanie w sposób inny, niż najtańszym paliwem. Chcemy zaangażować ekspertów, lokalne autorytety, a także przedstawicieli samorządów we wspólną debatę na temat tego, jak dbać o czyste powietrze. Będziemy zachęcać do korzystania z szerokiego wachlarza ofert przygotowanych przez sektor, podkreślając przy tym znaczenie ciepła systemowego pochodzącego z elektrociepłowni i ciepłowni oraz ogrzewania elektrycznego jako jednych z najlepszych rozwiązań proekologicznych – ocenił Tomasz Kosiński, dyrektor biura PKEE w Warszawie.

Następna debata odbędzie się 23 maja w Jaworznie. Kolejne dwie odbędą się w następnych miastach. PKEE zrzeszająca największe spółki sektora elektroenergetycznego w Polsce chce w ten sposób udowodnić, że walka ze smogiem nie kończy się wraz z zakończeniem sezonu grzewczego. Wyzwaniem dla taryfy antysmogowej będą koszty. – Mamy nadzieję, że nowa taryfa antysmogowa zachęci Polaków do wymiany przestarzałych pieców na ogrzewanie elektryczne – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Problemy taryfy antysmogowej

Gazeta Wyborcza alarmowała, że korzystanie z taryfy antysmogowej zamiast obniżyć, może podnieść opłaty za ogrzewanie. Będzie tak, jeżeli nie będzie ona wykorzystywana poprzez inteligentne zarządzanie zużyciem. Dlatego w parze z nią powinna iść modernizacja infrastruktury, termomodernizacja i inne rozwiązania antysmogowe. Z tego względu działania energetyki nie obędą się bez efektywnej realizacji programu Czyste Powietrze. Pełnomocnik rządu do spraw tego programu, Piotr Woźny, zapowiada przyspieszenie jego realizacji. Do 2027 roku ma dojść do oczyszczenia powietrza w Polsce. Wydatki mają sięgnąć 35 mld złotych. Taryfa antysmogowa, pod pewnymi warunkami, może być kolejnym wkładem na rzecz realizacji tych ambitnych zamierzeń.

Problematyka smogu została zawarta w najnowszym raporcie Instytutu Jagiellońskiego przygotowanym we współpracy z Fortum. Jednym z kluczowych elementów walki z tym zjawiskiem jest edukacja.

Powietrze jest niezbędne do życia bardziej niż woda i pokarm, a jednak – póki nie odczuwamy dolegliwości zdrowotnych – zupełnie go nie zauważamy. W ostatnim czasie zaczęliśmy je właśnie „zauważać”, a to za sprawą medialnych doniesień na temat smogu. W nowym raporcie „Smog – czas na decydujące starcie” eksperci Instytutu Jagiellońskiego analizują, skąd biorą się zanieczyszczenia i jak z nimi walczyć.