Kołtuniak: Ekspansja Orlenu w Czechach pod pręgierzem

Walne zgromadzenie czeskiej spółki Unipetrol zgodziło się na wykup przez PKN Orlen akcji mniejszościowych akcjonariuszy. Obecnie Orlen posiada 94,03 procent akcji Unipetrolu. Mniejszościowi akcjonariusze zamierzają zaskarżyć decyzję walnego zgromadzenia – pisze Łukasz Kołtuniak, współpracownik BiznesAlert.pl

O wykupie przez Orlen całości akcji Unipetrolu mówiło się od początku roku. Jasne było także, że mniejszościowi akcjonariusze zaskarżą decyzje walnego zgromadzenia. Na czele tej grupy stoi Tomáš Hájek, który ma doświadczenie w podobnych powództwach. Hájek reprezentuje grupę około 1,5 procent akcjonariuszy zjednoczonych z londyńskim Petrus Advisers Fundem.

Tymczasem Orlen konsekwentnie zmierza do wycofania spółki Unipetrol z praskiej giełdy. Czeski Bank Narodowy wyraził już zgodę na taką operacje. Konieczny jest jednak odkup akcji od mniejszościowych akcjonariuszy. PKN Orlen proponuje cenę 380 koron za akcje. Grupa Hájeka żąda zapłaty 450 koron. Nie wydaje się, by PKN Orlen był skłonny spełnić to roszczenie. Zgodnie z czeskim prawem do odkupu akcji od mniejszościowych akcjonariuszy potrzeba zgody 90,01 procent akcjonariuszy. Jednak w przypadku, gdy cena wykupu nie była godziwa lub doszło do złamania czeskiego Kodeksu Spółek Handlowych, sąd może zatrzymać przymusowy odkup. Z punktu widzenia dalszych losów transakcji kluczowa wydaje się zatem cena odkupu. Mniejszościowi akcjonariusze będą próbowali wykazać, że „nie była godziwa”. Analitycy Petrus Advisers twierdzą, że akcje Unipetrolu są niedoszacowane i właściwa cena odkupu powinna zostać ustalona między 450 a 550 koron. Unipetrol odpowiada, że także zlecił ekspertyzę niezależnej firmie konsultingowej, która ustaliła wartość akcji właśnie na 380 koron.

PKN Orlen prawdopodobnie sfinansuje jednak transakcje, tak jak to było planowane przed końcem 2018 roku. Nie jest wykluczone, że w przyszłości rząd Andreja Babisza podejmie próbę odbicia koncernu z rąk polskiego giganta. Sam Babisz, który do 2005 roku był głównym udziałowcem czeskiego holdingu, przez 8 lat próbował podważyć wykup koncernu w sądach wszystkich instancji. Zgodę na wykup Unipetrolu dał ówczesny minister finansów Bohuslav Sobotka. Był to początek ogromnej niechęci między oboma politykami. Należące do Babisza media, jak na przykład „Mladá fronta Dnes”, regularnie publikują artykuły mające podważyć reputację PKN Orlen. Na przykład po przejęciu władzy przez PIS pojawiły się teksty, jakoby nepotyzm polskiej władzy miał osłabić jakość kadr także w Unipetrolu.

Dobre wyniki PKN Orlen za 2016 i 2017 rok zostały odnotowane przez „Hospodářské Noviny”, które nie stanowią jednak części holdingu Andreja Babisza. Tym niemniej nie tylko tak zwane „babiszowe” media mają obawy, co do przejęcia przez polską spółkę kontroli nad czeskim przemysłem paliwowym. W mediach regularnie pojawiają się opinie, jakoby liberalizacja rynku paliw w latach 90. doprowadziła do utraty przez państwo kontroli nad tym strategicznym sektorem. Swego czasu „Hospodářské Noviny” pytały, czy pieniądze z Unipetrolu nie będą wyprowadzane do realizacji polskich programów socjalnych.

Niemniej w ostatnich latach notowania PKN Orlen w regionie wyraźnie wzrosły, a Czesi co do zasady zdecydowanie mniej obawiają się polskich inwestycji w branżę paliwową niż na przykład potencjalnego wejścia Rosatomu lub chińskich korporacji w budowę reaktorów w Temelinie czy Dukovanach. Z drugiej strony nie można wykluczyć, że Andrej Babisz, dla którego utrata czeskiej spółki jest jedną z boleśniejszych biznesowych porażek, podejmie próbę rewanżu na PKN Orlen. Pojawiają się spekulacje, że taką operację można by przeprowadzić, pozyskując dla spółki potężnego inwestora zagranicznego np. Shell.