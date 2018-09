Leszczyński: Nowe inwestycje Orlenu wzmacniają pozycję spółki w Europie

Przed nami mnóstwo wyzwań. W kwestii elektromobilności zakończyliśmy przetargi na punkty szybkiego ładowania, które powstaną łącznie na 150 stacjach przy drogach ekspresowych, autostradach i w wybranych miastach, będą one dostosowane do wszyskich modeli samochodów elektrycznych na rynku europejskim – powiedział Zbigniew Leszczyński, wiceprezes zarządu PKN Orlen podczas IV Kongresu Energetycznego „Nowe oblicze polskiej energetyki” jaki odbywa się we Wrocławiu.

Zbigniew Leszczyński podkreślił, że Orlen spodziewa się dużych inwestycji w obiektach w Płocku i Włocławku, które wzmocnią pozycję na rynku europejskim. -Dążymy do stworzenia własnego zaplecza energetycznego. Przekazaliśmy niskoemisyjny blok w Płocku, analizujemy wejście w branżę offshore. Jesteśmy znaczącym graczem na regionalnym rynku gazu. Rośniemy w siłę dzięki intensyfikacji na rynkach zagranicznych, współpracujemy z Litwą na rzecz odbudowy odcinka trasy kolejowej Możejki-Renge. Umacniamy pozycję w Czechach. Postępuje sprawa konsolidacji z Grupą Lotos, co zwiększy nasz potencjał do ekspansji na rynku regionalnym – wymienił członek zarządu PKN Orlen.