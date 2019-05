Dybowski: Poszukujemy doświadczonego inwestora w offshore

– Poszukujemy inwestora z wiedzą i doświadczeniem, który może nam pomóc przy realizacji projektu offshore’owego. Chcemy w tym roku podjąć decyzję o wyborze partnera, z którym go zbudujemy – powiedział Jarosław Dybowski, dyrektor wykonawczy ds. energetyki, w PKN Orlen S.A., podczas Bałtyckiego Forum Przemysłu Energetyki Morskiej.

– Mamy 1500 MW mocy zainstalowanej w energetyce, wyłącznie w źródłach gazowych. Po realizacji projektu o mocy ponad 1000 MW w offshorze stworzymy idealny miks energetyczny dla PKN Orlen. Wpisuje się on w strategię spółki odejścia od paliw kopalnych. Chcemy w iść w elektromobilność, a jeśli tak, to potrzebujemy do tego zielonej energii – mówił Dybowski.

– Rozpoczęliśmy prace nad uzyskaniem pozwolenia środowiskowego, a także badania dna morskiego. Mamy warunki przyłączeniowe. Będziemy rozmawiać z PSE o umowie przyłączeniowej. Poszukujemy partnera z wiedzą i doświadczeniem, by jeszcze w tym roku rozpocząć projekt offshore’owy. Mamy nadzieję, że do końca roku będziemy już wiedzieć kto nim zostanie – podkreślił.

Według Dybowskiego w ustawie dedykowanej branży offshore, należy wziąć pod uwagę usprawnienie procesu uzyskiwania pozwoleń na inwestycje, ułatwić metodę określania przychodów, jak również rozwiązać kwestię infrastruktury potrzebnej do obsługi offshore’u, takiej jak specjalnie przygotowane pod branżę porty, których na razie nie ma.