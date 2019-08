PKP Energetyka i Politechnika Warszawska szukają sposobu na walkę z oblodzeniem trakcji

PKP Energetyka wypełniła warunki umowy z Politechniką Warszawską i przedłużyła wyłączność na innowacyjny system zapobiegania obladzaniu sieci trakcyjnej. Dzięki niemu sieć trakcyjna będzie „odporna” na zamarzanie, a pociągi będą jeździły punktualniej pomimo mrozu.

Jak walczyć z oblodzoną trakcją?

Zimą sieć trakcyjna bardzo często ulega oblodzeniu lub oszronieniu. Wilgoć oraz niska temperatura powodują zamarzanie przewodu, blokadę pantografów pociągów i opóźnienia – czyli coś czego pasażerowie nie lubią najbardziej. – System „No-Frost” to rozwiązanie klasy „predictive maintenance”, które przewiduje możliwość wystąpienia awarii i skutecznie jej zapobiega – podkreśla PKP Energetyka.

System „No-Frost”. Jak to działa?

Spółka wyjaśnia jak to działa.- Inteligentny system zapobiegający obladzaniu sieci trakcyjnej „No-Frost” to precyzyjny monitoring kluczowych parametrów – wilgotności i temperatury, który pozwala jednoznacznie określić miejsca, w których może wystąpić oblodzenie. Następnie system automatycznie uwalnia w tym miejscu sieci przepływ prądu o niskim natężeniu – tylko tyle, aby podgrzać sieć do temperatury, która uniemożliwi osadzenie się szronu. – tłumaczy działanie systemu Leszek Hołda, członek zarządu PKP Energetyka.

Umowa z Politechniką przedłużona

Na mocy podpisanej 31 lipca 2019 r. umowy, spółka przedłużyła wyłączne prawo do korzystania z systemu zapobiegania obladzaniu sieci trakcyjnej opracowanego wspólnie z naukowcami z Politechniki Warszawskiej. To kontynuacja poprzedniej umowy zawartej w 2017 roku. Warto wspomnieć, że podpisana w maju tego roku umowa utrzymaniowa pomiędzy PKP Energetyka a PKP PLK S.A., obejmuje m.in. rozwój systemów zapobiegających zamarzaniu sieci trakcyjnej. W związku z tym prace nad systemem „No-Frost” dla kolei mogą wejść w kolejną fazę, a proces komercjalizacji wynalazku, opartego na polskiej myśli naukowej jest coraz bliżej.

-Wykorzystanie innowacyjnego systemu pozwoli na dalsze zredukowanie liczby awarii na sieci trakcyjnej (w ciągu trzech lat ich liczbę obniżono aż 10-krotnie), co przełoży się na zmniejszenie opóźnień pociągów, a w konsekwencji podwyższenie satysfakcji pasażerów -podkreśla PKP Energetyka.

Dokument w imieniu spółki podpisali Wojciech Orzech, Prezes PKP Energetyka i Leszek Hołda, Członek Zarządu. Z ramienia uczelni prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak, Prorektor ds. Rozwoju. Jest to kolejne działanie zrealizowane w ramach współpracy spółki z Politechniką Warszawską w zakresie inicjowania i wspólnej realizacji projektów badawczo-rozwojowych w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla sektora elektroenergetycznego oraz kolejowego w Polsce.

PKP Energetyka