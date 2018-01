Poczta Polska i elektryczne auta?

Zakończona przed kilkoma dniami II runda programu akceleracyjnego „Gamma Rebels powered by Poczta Polska” ma pomóc firmie optymalizować procesy dostarczania usług.

Poczta w ramach akceleratora otrzymała 11 pomysłów wprost odpowiadających na pytania postawione przez firmę.

Elektromobilność

Poczta w tej rundzie programu postawiła na promocję rozwiązań elektromobilnych. Trwają prace nad pojazdem specjalnie opracowanym na potrzeby zamawiającego oraz testy skuterów oraz trójkołowców. Warto zwrócić uwagę na dwa z jedenastu start-upów biorących udział w programie. Projekt Jeden Ślad (elektryczny pojazd trójkołowy) mający wspierać logistykę dostarczania paczek wyposażony jest w wymienny pakiet baterii. Z kolei Play Holding zaprezentował w ramach współpracy lekki i przystępny cenowo pojazd dostawczy.

4o milionów klientów

Program „Gamma Rebels powered by Poczta Polska” ma wsparcie finansowe Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Za akcelerację odpowiada Hardgamma Ventures. Poczta Polska deklaruje, że wybrane usługi trafią do grupy ponad 40 milionów klientów. Jak można się domyślić sukces w tym projekcie to otwarcie na nowe rynki i możliwość rozwijania produktu w zupełnie innym wymiarze. Program skierowany był do przedsiębiorstw i zespołów posiadających już doświadczeniem we współpracy z partnerami biznesowymi oraz mających wdrożenia produktów.

Hard Gamma/Poczta Polska/Agata Rzędowska