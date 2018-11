Polenergia: Oferty spółki zależnej wygrały w aukcji OZE

Spółka zależna Polenergii – Grupa PEP – Farma Wiatrowa 17 wzięła udział w aukcji dla wytwórców energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących energię wiatru albo promieniowania słonecznego, w których nie wytworzono dotychczas energii elektrycznej, która odbyła się 15 listopada 2018 r.. Jak informuje Polenergia oferty jej spółki zależnej wygrały aukcję.

Z komunikatu Polenergii wynika, że oferty spółka Grupa PEP – Farma Wiatrowa 17,rozwijającej projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 8 MW wygrały aukcję i tym samym uzyskały prawo do pokrycia ujemnego salda w odniesieniu do ceny zaoferowanej w toku Aukcji, za energię elektryczną planowaną do wyprodukowania przez okres 15 lat, nie dłużej niż do 31 grudnia 2035 r. Łączny planowany wolumen sprzedaży energii elektrycznej przez te projekty przez okres 15 lat wynosi ok. 117 GWh.

Przypominamy, że spółki zależne Polenergii rozwijające projekty farm wiatrowych o łącznej mocy 199 MW wzięły udział w aukcji na sprzedaż energii z OZE 5 listopada, ale jej nie wygrały .

Polska Agencja Prasowa