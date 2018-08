Analitycy: PGE może odpowiedzieć na propozycję Polenergii

Cena 20,50 zł za akcję w ogłoszonym przez Dominikę Kulczyk i Mansa Investments kontrwezwaniu na Polenergię jest zbliżona do ostatnich wycen analityków, ale nie jest wykluczone, że pojawi się odpowiedź ze strony PGE, które wcześniej zaoferowało za akcję spółki 16,29 zł – uważa Robert Maj z Ipopemy Securities.

Dominika Kulczyk i Mansa Investments wezwali w poniedziałek do sprzedaży 22.631.790 akcji Polenergii, stanowiących 49,80 proc. kapitału zakładowego spółki, po 20,5 zł za sztukę – poinformował pośredniczący w wezwaniu DM BZ WBK. Dominika Kulczyk kontroluje obecnie 50,2 proc. kapitału zakładowego Polenergii.”Cena w wezwaniu zawiera premię w stosunku do tego, co zaoferowało PGE i jest zbliżona do wycen analityków z ostatnich raportów. Pytanie, co teraz zrobi PGE, trzeba zobaczyć, jak bardzo PGE jest zdeterminowane, żeby przejąć Polenergię” – powiedział PAP Biznes Robert Maj. „Nie wykluczam jakiejś odpowiedzi ze strony PGE” – dodał.

Zdaniem analityka Ipopemy Securities, PGE ma możliwość wyciągnięcia dodatkowych synergii dzięki przejęciu Polenergii, np. na kosztach finansowania, budowy czy funkcjonowania farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim, dlatego dla PGE opłacalność projektu może być wyższa i może uzasadniać podbicie ceny w wezwaniu.W reakcji na ogłoszenie kontrwezwania przez Dominikę Kulczyk i Mansa Investments akcje Polenergii wzrosły ponad 9 proc. i na zamknięciu poniedziałkowej sesji kosztują 20,40 zł, czyli blisko zaproponowanej przez wzywających ceny.

Przyjmowanie zapisów w wezwaniu ma rozpocząć się 17 września i potrwać do 17 października. Planowana data realizacji transakcji na GPW to 22 października, a rozliczenie wezwania ma nastąpić 25 października.Podmiotem nabywającym akcje ma być Mansa Investments. Po przeprowadzeniu wezwania, Mansa Investments zamierza łącznie osiągnąć 100 proc. akcji Polenergii.

Pod koniec maja Polska Grupa Energetyczna wezwała do sprzedaży 45.443.547 akcji Polenergii, stanowiących 100 proc. kapitału i głosów na WZ, po 16,29 zł za papier. PGE informowała, że zamierza nabyć akcje, pod warunkiem, że co najmniej 29.992.741 akcji, tj. co najmniej 66 proc. ogólnej liczby akcji, zostanie objętych zapisami w wezwaniu. Zapisy w wezwaniu PGE trwają do 20 września.

Polska Agencja Prasowa