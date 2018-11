WN: Polityka energetyczna 2040 – pobożne życzenia w sprawie węgla i atomu

Inwestycje w energetykę w ciągu 20 lat powinny sięgnąć 400 mld zł. Pytanie czy powinniśmy te pieniądze wkładać w technologie, które w większości rozwiniętych krajów są uważane za schyłkowe? – pyta Rafał Zasuń z portalu WysokieNapiecie.pl.

Na ten dokument wszyscy zainteresowani energetyką czekali w wielkim napięciu od wielu miesięcy. Do opinii publicznej docierały tylko plotki o sporach wewnątrz ekipy rządowej na temat roli węgla i energetyki atomowej.

Dokument, który ostatecznie trafił do konsultacji społecznych jest zgrabnie skonstruowany – resort energii pilnował, żeby nie narazić się żadnej z wielkich grup interesów, poza inwestorami w lądowe wiatraki, których nie nosi w sercu.

Przede wszystkim resort wyliczył, że zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie rosło w średnim tempie 1,7 proc. rocznie, osiągając 198 TWh w 2030 r. Do 2030 r. może rosnąć nawet w szybszym tempie 1,9 proc. rocznie. Dotychczas w podobnym tempie rosło tylko przez dwa ostatnie lata, a przecież szansa, że do 2030 r. nie będzie żadnego spowolnienia gospodarczego jest chyba niewielka. W dodatku rząd przyjął nierealne zupełnie założenie, że w 2025 r. w Polsce będzie jeździć milion samochodów elektrycznych, co też powiększy popyt na prąd. Przypomnijmy, że dziś po polskich drogach jeździ ich kilkaset.

Resort zakłada przy tym, że efektywność energetyczna będzie rosła i sięgnie do 2030 r. 23 proc. oszczędności energii pierwotnej do 2030 r. Niestety, nie pokusił się o rozbicie tej liczby na konkretne nośniki energii – prąd, ropę czy gaz, ani sektory gospodarki.

Król węgiel będzie panował aż do emerytury…

Oczywiście chodzi o emeryturę obecnego pokolenia polityków i znacznej części górników. Udział węgla w miksie energetycznym kraju jeszcze do 2030 roku będzie sięgać 60 proc. a gwałtowny spadek ma się rozpocząć za kilkanaście lat. W 2040 roku udział węgla ma wynieść 30 proc. O ile węgiel brunatny nie jest raczej kontrowersyjny, bo po 2035 r. po prostu wyczerpie się większość eksploatowanych złóż, a na nowe odkrywki nie ma ani pieniędzy, ani woli politycznej, ani zgody społecznej, to w kwestii węgla kamiennego resort energii naprawdę jest wielkim optymistą. W 2030 roku mamy produkować prawie 200 TWh prądu, z czego z węgla kamiennego już tylko 67 TWh (obecnie to ok. 75 TWh na niecałe 170 TWh całej produkcji). W 2040 r. udział ten spadnie do 63 TWh. Inny słowy, będziemy produkować jakieś 13 proc. mniej prądu z węgla kamiennego. Spadek zużycia węgla oczywiście nastąpi, ale resort energii święcie wierzy, że w 2030 r. energetyka będzie wciąż zużywać 33 mln ton węgla kamiennego, z czego większość ma pochodzić z wydobycia w kraju. W 2040 ma to być 30 mln to węgla.

PEP 2040 w kwestii popytu na węgiel jest raczej lakoniczny. „Mimo znaczącego spadku udziału węgla w strukturze wytwarzania i mocy elektrycznej, roczne zużycie węgla kamiennego przez elektrownie i elektrociepłownie, wynikające z modelowania optymalizacyjnego, utrzymuje się na stałym poziomie ok. 36 mln t/r do 2027 r. Niewielkie zmniejszenie popytu w latach kolejnych jest skutkiem stopniowego zwiększania udziału w bilansie mocy niskoemisyjnych źródeł. Utrzymanie popytu w latach 30. wynika z konieczności pokrycia zapotrzebowania na energię niewytworzoną przez odstawiane jednostki opalane węglem brunatnym”.

