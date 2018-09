Staniłko: Polska nie jest w stanie sama zbudować elektrowni węglowej

– Swobodny przepływ energii w Unii Europejskiej wymaga innowacji. Myślenie o transformacji energetycznej jest trudne, bo wymaga ona trudnych działań. Moim zdaniem, polska gospodarka nie jest w stanie sama zbudować elektrowni węglowej – powiedział Jan Staniłko z Departamentu Innowacji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii podczas IV Kongresu Energetycznego „Nowe oblicze polskiej energetyki” jaki odbywa się we Wrocławiu.

Jak przypomniał, mamy w Polsce przedsiębiorstwa, które są w stanie przyczynić się do rozwoju sektora gazowego, to też jest ważne przy transformacji.

– W Polsce jesteśmy w stanie zaprojektować i wybudować 80 proc. komponentów do energetyki wiatrowej. Częścią energetyki jest też mobilność – normy emisji będą wyzwaniem dla spółek skarbu państwa, bo samochodów spalinowych będzie w przyszłości w Europie coraz mniej. W Europie zbudujemy własne zaplecze bateryjne, nie będą to baterie litowo-jonowe, ale ważnym paliwem będzie wodór. Dzisiaj jest traktowany jako odpad, ale to racjonalny sposób stabilizacji źródeł. W przyszłości można sobie wyobrazić Orlen jako dystrybutora m. in. wodoru – podkreślił przedstawiciel ministerstwa.