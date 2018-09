Morawiecka: Dlaczego Polska powinna inwestować w OZE

Podczas IV Kongresu Energetycznego we Wrocławiu pod patronatem BiznesAlert.pl wystąpiła szefowa departamentu strategii Polskiej Grupy Energetycznej oraz członek Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej Monika Morawiecka. Wytłumaczyła, dlaczego warto inwestować w Odnawialne Źródła Energii.

– Pierwsza kwestia, która nas boli, to presja Unii Europejskiej. Mamy obowiązkowy cel na 2020 rok i będą cele na 2030 rok. Po prostu musimy, bo ktoś nam każe. Mamy taki charakter narodowy, że nie lubimy, jak się nam każe i budzi to reakcję obronną, na przykład w energetyce – powiedziała. – 2030 rok to cel unijny i nie ma celów podzielonych na kraje członkowskie. Jeśli jednak wczytamy się w propozycje zarządzania Unią Europejską, zobaczymy, że będzie rewizja celu w okolicy 2023 roku, kiedy można sobie wyobrazić ustanowienie celów krajowych. Nie jest tak, że nie trzeba nic robić. Będą nam patrzeć na ręce, choć nam się to nie podoba – ostrzegła Morawiecka.

– Jest do tego presja ekonomiczna wywołana przez dwa czynniki. Oba są poza naszą kontrolą. Jeden się nam nie podoba, a drugi powinien. Pierwszy to ceny CO2, które sprawiają, że energetyka konwencjonalna jest coraz droższa. To zabieranie nam środków na inwestycje. Zawsze będziemy mówić, że nie tędy droga. To jest rzeczywistość, która nam się nie podoba, ale ona jest i nie możemy od niej abstrahować – oceniła uczestniczka panelu. – Kolejny czynnik to spadający koszt energetyki odnawialnej. To czynnik nowy, który jeszcze parę lat temu nie był taki oczywisty. Parę lat temu, kiedy pracowano nad pierwszą wersją ustawy o OZE, PGE wysuwało duże zarzuty. Koszty technologii w tym czasie spadły prawie trzykrotnie. To element pozytywny wynikający z postępu technologicznego. Nie możemy już mówić, że OZE jest złe, bo jest drogie. Jest trudne, bo jest niesterowalne, ale nie jest już drogie – dodała.

– W przyszłości miks energetyczny z większym udziałem OZE będzie tańszy, niż ten z większym udziałem źródeł konwencjonalnych – oceniła Morawiecka. – Dodałabym do tego presję społeczną. Zdaniem panelistki klienci coraz częściej będą zainteresowane kupnem energii z OZE. – Mamy dużo firm eksportujących na cały świat i presji na to będzie coraz więcej. Jeśli nie zmienimy miksu w tym kierunku, to te firmy być może nie będą chciały inwestować w Polsce.

– Do tego dochodzi bezpieczeństwo energetyczne w rozumieniu takim, że OZE nie zużywa węgla – wskazała. Przypomniała, że gaz jest nadal w dużym stopniu dobrem importowym, a OZE nie potrzebuje paliwa. – Jest dużo minusów, ale plusów coraz więcej – zakończyła.