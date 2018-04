Udany start towarzystwa ubezpieczeniowego PGNiG

Stworzone przez PGNiG Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – Polski Gaz TUW ma nadwyżkę finansową i zapowiada ofertę dla gospodarstw domowych – czytamy w „Pulsie Biznesu”.

– To był bardzo dobry rok, czego dowodzi zarówno poziom tzw. składki zarobionej [czyli to, co zostaje ubezpieczycielowi po wypłaceniu odszkodowania – red.], jak i wskaźniki rentowności – powiedział cytowany przez „Puls Biznesu” Zygmunt Kostkiewicz, prezes Polski Gaz TUW.

Gazeta przypomina, że Polski Gaz TUW został założony przez PGNiG w październiku 2016 r. na potrzeby własne. Pierwszy rok funkcjonowania Towarzystwa obejmuje więc 14 miesięcy. Z jego usług korzysta PGNiG, Gaz-System i Lotos. Na koniec ubiegłego roku suma wpłaconych składek przekroczyła już 100 mln zł. Składka zarobiona, czyli faktyczny przychód firmy, wyniósł 14,1 mln zł. Wskaźnik Combined Ratio stanowiący stosunek kosztów ponoszonych przez ubezpieczyciela do składki zarobionej wynosi 79 proc. Zygmunt Kostkiewicz zwraca uwagę, że u wielu dużych ubezpieczycieli wskaźnik ten wynosi ok. 90 proc.

„Puls Biznesu” wskazuje, że zgodnie z zasadą funkcjonowania TUW nadwyżki finansowe, które dla ubezpieczyciela zewnętrznego są zyskiem, zwracane są członkom. Za 2017 r. Polski Gaz TUW zwróciło PGNiG-owi 2,61 mln zł.

Polski Gaz TUW chce nawiązać współpracę z kolejnymi firmami, m.in. z Orlenem. Towarzystwo planuje też przedstawienie oferty dla klientów indywidualnych PGNiG, czyli ok. 6 mln gospodarstw domowych. Chce zaproponować im ubezpieczenie sprzętu AGD, a także instalacji gazowej.

Puls Biznesu