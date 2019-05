馃帶 PoranekBiznesAlert.pl: Dzisiaj wyniki PGNiG

Dzisiaj drugi dzie艅 konferencji Eurelectric we Florencji po艣wi臋conej przysz艂o艣ci europejskiej energetyki, a w Warszawie odb臋dzie si臋 konferencja wynikowa PGNiG, kt贸ra coraz mocniej anga偶uje si臋 w rynek LNG przez kontrakty z ameryka艅skimi sp贸艂kami, o czym w szczeg贸艂ach b臋dziemy dzisiaj pisa膰 na naszym portalu. Co jeszcze przygotowali艣my w dzisiejszym Poranku BiznesAlert.pl?

Marcin Wasilewski, dyrektor Biznesu Przemys艂u Energetycznego w ABB powiedzia艂 , w rozmowie z portalem BiznesAlert.pl: 鈥 Jestem przekonany, 偶e w 艣wiecie, gdzie CO2 kosztuje ponad 20 EUR/t powinni艣my skupi膰 si臋 na nowych technologiach zwi膮zanych z odnawialnymi 藕r贸d艂ami oraz z mikrosieciami.

A ponadto: Bart艂omiej Sawicki pisze, 偶e po ponad miesi膮cu przerwy czysta ropa z Rosji聽mia艂a zacz膮膰 p艂yn膮膰 polskim odcinkiem ropoci膮g Przyja藕艅 do Polski oraz Niemiec. Bia艂orusini byli gotowi wznowi膰 dostawy czystej ropy 20 maja o p贸艂nocy.聽 Tymczasem brudna ropa mia艂a trafi膰 do rafinerii w Polsce i Niemczech. Tak si臋 na razie nie stanie, bo brakuje porozumienia o podziale wolumenu. Dlaczego? Je艣li nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieni膮dze.

Zapraszamy do wys艂uchania podcastu: