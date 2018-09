Postój EC Włocławek może potrwać do marca 2019 roku

Postój w Elektrociepłowni Włocławek może potrwać do końca marca 2019 – podało w komunikacie biuro prasowe PKN Orlen, do którego należy elektrociepłownia.

Na początku września PKN Orlen informował, że awaryjnie wyłączył Elektrociepłownię Włocławek. Spółka wówczas szacowała, że przerwa w eksploatacji potrwać może do początku grudnia 2018 roku.

W środę PKN podał, że związku z informacją od konsorcjum General Electric i SNC-LAVALIN POLSKA, czyli wykonawcy elektrociepłowni CCGT we Włocławku, który obecnie ustala przyczyny zatrzymania pracy bloku, termin jego postoju musi zostać wydłużony. „Na podstawie dotychczas przeprowadzonych przez wykonawcę inspekcji i biorąc pod uwagę szacowany zakres napraw, przewiduje się, że blok we Włocławku zostanie ponownie uruchomiony z końcem marca 2019 r.” – informuje cytowany w komunikacie Orlenu General Electric, będący członkiem konsorcjum wykonawczego.

PKN podał, że wykonawca i płocki koncern powołały specjalne zespoły, które ściśle współpracują nad ustaleniem przyczyn nieplanowanego zatrzymania pracy bloku spowodowanego przez turbozespół i przygotowaniem harmonogramu prac zmierzających do przywrócenia pracy bloku. Orlen poinformował, że naprawa bloku CCGT we Włocławku odbędzie się w ramach zabezpieczonej kontraktem gwarancji. Oznacza to, że same prace naprawcze nie obciążą PKN Orlen. Kolejnym krokiem będzie szacowanie utraconych korzyści wynikających z postoju bloku. Według PKN, fakt wydłużenia postoju elektrociepłowni nie rzutuje na działalność produkcyjną Anwilu. Spółka w sytuacjach postoju bloku parowo-gazowego posiada bezpośrednie zasilanie sieci PSE Operator. Natomiast w przypadku zapotrzebowania na parę, spółka dysponuje kotłami gazowymi, z których korzystała przed oddaniem do eksploatacji CCGT i z których nadal korzysta w momencie postoju bloku. Dostawy pary technologicznej na potrzeby zakładu Anwil są zabezpieczone.

Elektrociepłownia Włocławek wytwarza energię elektryczną i cieplną na potrzeby m.in. Anwilu oraz cieplną dla całego kompleksu przemysłowego we Włocławku, którego jest integralną częścią.

Polska Agencja Prasowa