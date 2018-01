Premier Litwy odwiedza Możejki. 2018 rok pod znakiem inwestycji

Premier Litwy Saulius Skvernelis odwiedził rafinerię Orlen Lietuva w Możejkach. Podczas wizyty omawiano najważniejsze kwestie związane z bieżącym zarządzaniem firmą, a także przyszłe wyzwania gospodarcze.

– Orlen Lietuva wnosi istotny wkład w budowę litewskiej gospodarki i jest ważnym eksporterem. Cieszymy się widząc, że rafineria stale inwestuje, modernizuje się i rozwija działalność. Spółka wkracza w 2018 rok z planami kolejnych inwestycji, pod kierownictwem nowego Dyrektora Generalnego, któremu życzę wielu sukcesów w nowej roli – powiedział premier Saulius Skvernelis.

Od czasu przejęcia rafinerii Możejki przez PKN Orlen w 2006 r., w jej modernizację zainwestowano ponad miliard dolarów. Szacowana wartość inwestycji zaplanowanych i zrealizowanych w latach 2017 i 2018 to 150–200 mln dolarów. Wśród nich jest nowa instalacja petrochemiczna, która rozszerza portfel produktów rafineryjnych, oraz budowa nowego zbiornika dla terminalu w Butyndze, który zwiększa przepustowość terminalu o 20%, zabezpiecza dostawy ropy naftowej do rafinerii, a tym samym przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju.

– Jesteśmy zaszczyceni mogąc gościć Pana Premiera Skvernelisa i wdzięczni za zainteresowanie naszą działalnością. Orlen Lietuva działa z pełną świadomością roli, jaką odgrywa w sektorze energetycznym regionu oraz w litewskiej gospodarce. Jesteśmy nie tylko kluczowym dostawcą paliw na rynku litewskim i w innych krajach bałtyckich, lecz także ważnym podatnikiem i pracodawcą. Dlatego dążymy do ustabilizowania naszej działalności w perspektywie długoterminowej i przygotowania firmy na zmiany w otoczeniu makroekonomicznym – powiedział Michał Rudnicki, Prezes Zarządu Orlen Lietuva.

Orlen Lietuva z siedzibą w Możejkach jest jedną z najważniejszych spółek na Litwie. W tym kraju Grupa zatrudnia 1600 osób, a średnia pensja w Orlen Lietuva wynosi 1631 euro. W 2017 r. rafineria przerobiła ponad 10 mln ton ropy naftowej, która jest dostarczana 100 tankowcami i przeładowywana na terenie należącego do Spółki terminalu morskiego w Butyndze. Zakłady Orlen Lietuva zajmują powierzchnię 1014 ha i poza infrastrukturą rafineryjną obejmują m.in. własną elektrownię, firmę ochroniarską oraz inne zakłady obsługujące działalność podstawową Spółki.

