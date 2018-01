Premier Litwy omówi z nowym prezesem Orlen Lietuva odbudowę torów do Możejek

Premier Saulius Skvernelis w piątek uda się do Możejek, gdzie spotka się z Michałem Rudnickim, nowym prezesem spółki Orlen Lietuva zarządzanej przez polski koncern naftowy Orlen.

Jak poinformował rzecznik premiera Tomas Beržinskas, z kierownikiem Orlen Lietuva zostaną omówione ewentualne plany inwestycyjne spółki, a także kwestia odbudowania torów do Renge – odcinka, za którego demontaż Komisja Europejska nałożyła na Lietuvos geležinkeliai karę w wysokości blisko 28 mln euro. Koleje Litewskie zamierzają odbudować tory w roku 2019.

„Ta inwestycja Polski jest szczególnie ważna dla bezpieczeństwa energetycznego Litwy i cieszy fakt, że dzięki rzeczowym relacjom z Lietuvos geležinkeliai, obie strony korzystają z konstruktywnej współpracy” – powiedział Beržinskas agencji BNS.

Michał Rudnicki pracuje w Orlen Lietuva od 2006 roku. Od tego czasu rozwijał karierę w ramach Grupy przechodząc przez kolejne szczeble zarządzania. W ostatnich latach kierował segmentem detalicznym Koncernu na Litwie.

Nowy dyrektor Orlen Lietuva urodził się w Polsce, ale od lat mieszka w Wilnie. Biegle zna język litewski.

Przychody Orlen Lietuva przekraczają 3 mld euro, jest to największa pod tym względem spółka w Krajach Bałtyckich. Litewska spółka Orlenu jest też największym miejscowym eksporterem i czołowym płatnikiem podatków. W pierwszych 9 miesiącach 2017 roku Orlen Lietuva zanotowała 165,4 mln dolarów zysku netto, co było wynikiem o 16 proc. lepszym w porównaniu do poprzedniego roku.

ZW.LT