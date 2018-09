Premier o rozbudowie Elektrowni Ostrołęka: to sprawa suwerenności

Premier Mateusz Morawiecki skierował list do uczestników IV Kongresu Energetycznego we Wrocławiu. Zapowiedział modernizację energetyki, w tym rozbudowę Elektrowni Ostrołęka.

– Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego to także repolonizacja strategicznych aktywów – napisał Morawiecki. W tym kontekście wspomniał o wykupie aktywów EDF przez Polską Grupę Energetyczną, a także rozbudowie elektrowni węglowych, w tym Elektrowni Ostrołęka o nowy blok C. Jego zdaniem to element budowy suwerenności w zapewnianiu dostaw energii elektrycznej.

Wojciech Jakóbik