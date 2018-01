PSE nadal bez przyłączeń nowych instalacji OZE

Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, PSE nie przyłączyło do sieci przesyłowej żadnej instalacji OZE. Trudno spodziewać się, aby taka sytuacja uległa zmianie w tym roku. Nowe, duże elektrownie OZE zobaczymy zapewne dopiero po aukcjach dla tego rodzaju instalacji, ale nadal nie wiemy, kiedy takie aukcje się odbędą.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne nie przyłączyły w ubiegłym roku żadnej dużej elektrowni OZE. Ostatnie tego rodzaju przyłączenie zostało zrealizowane w pierwszych miesiącach 2016 roku – jeszcze jako konsekwencja poprzedniego systemu wsparcia dla OZE. Podłączono wówczas drugi etap farmy wiatrowej Banie o mocy 56 MW, która załapała się jeszcze na system zielonych certyfikatów – wygaszony dla nowych instalacji w połowie 2016 r.

W odpowiedzi na pytanie portalu Gramwzielone.pl rzecznik PSE Beata Jarosz-Dziekanowska informuje, że w drugiej połowie ubiegłego roku zmalała ilość umów na przyłączenie OZE, które posiadały Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Krajowy operator sieci przesyłowej na koniec III kwartału 2017 r. posiadał 26 umów na przyłączenie odnawialnych źródeł energii o mocy 6,523 GW.

Natomiast na koniec IV kwartału 2017 r. liczba ważnych umów zmalała do 21, a zawarty w nich potencjał OZE zmniejszył się do 5,313 GW, czyli o 1,21 GW w stosunku do końca III kwartału.

Tendencję spadkową w tym zakresie PGE odnotowało także w I połowie 2017 r. Na koniec czerwca ubiegłego roku potencjał w ważnych umowach na przyłączenie OZE, które posiadało PSE, zmalał w stosunku do końca I kwartału 2017 r. o 1,2 GW.