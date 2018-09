PSE: Polska analizuje budowę połączeń elektroenergetycznych z Danią i Szwecją

Polskie Sieci Elektroenergetyczne analizują budowę połączeń elektroenergetycznych m.in. z Danią oraz drugiego połączenia ze Szwecją – powiedział w trakcie odbywającego się w Krynicy XXVIII Forum Ekonomicznego Michał Straus, kierownik wydziału przyłączeń w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych.

– Analizujemy budowę połączeń z Dania i Litwą. Te dwa połączenia znajdują się w planie 10-letniego rozwoju sieci. W ramach dalszych analiz będziemy potwierdzać zalety takiego rozwiązania. Połączenie z Danią uważamy za projekt przyszłościowy. Ma dużo zalet. Wierzymy, że dalsze analizy potwierdzą, że jest ekonomicznie uzasadniony. Przewidujemy, że będzie on realizowany w okolicach Koszalina, ponieważ jest to obszar dostosowany do tego połączenia tak, aby w razie realizacji mógł zostać zaadaptowany do sieci – mówił.

Nie wykluczył również budowy drugiego połączenia ze Szwecją. – Wymaga ono jednak dodefiniowania na forum europejskim, czy jego realizacja jest uzasadniona ekonomicznie – powiedział Strus.

Piotr Stępiński