PSE konsultują plan rozbudowy sieci elektroenergetycznych

PSE S.A. pełniące, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP), poddają pod konsultacje projekt Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2018-2027 . Strategicznym celem PSE jest budowa sieci szkieletowej opartej na napięciu 400 kV, która będzie zdolna do adaptacji planowanych scenariuszy rozwoju KSE, w tym w szczególności rozwoju sektora wytwórczego. Wartość zaplanowanych w perspektywie dziesięcioletniej inwestycji szacowana jest na blisko 13 mld zł.

Zgodnie z zapisami art. 16 ust. 2 ustawy Prawo energetyczne OSP sporządza plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na okres 10 lat. Plan ten podlega aktualizacji co 3 lata. Dotychczas obowiązujący PRSP na lata 2016-2025 został uzgodniony z Prezesem URE w zakresie lat 2016-2018 w dniu 15.01.2016 r. Z uwagi na wymagany termin wynikający z ustawy Pe oraz na istotne zmiany, jakie zaistniały w okresie minionych dwóch lat, PSE S.A. opracowały projekt PRSP na lata 2018-2027.

Uzgodniony w 2016 roku projekt PRSP 2016-2025 obejmował planowane inwestycje w sieci przesyłowej, jako odpowiedź na inicjatywy podmiotów sektora energetycznego dotyczące budowy nowych źródeł wytwórczych oraz przyłączenia nowych odbiorców końcowych oraz uwzględniał prognozowane w kolejnych latach zapotrzebowanie na moc i energię w kraju. Nowy projekt PRSP 2018-2027 kontynuuje te kierunki rozwoju sieci przesyłowej, uwzględniając nowe wyzwania związane z przyszłym kształtem sektora elektroenergetycznego w Polsce.

Średnioroczny przyrost zapotrzebowania na moc i energię elektryczną przyjęty w PRSP 2018-2027 jest niższy niż prognozowany w PRSP 2016-2025. Niemniej należy zwrócić uwagę, że w ostatnich latach obserwowany jest trend większego wzrostu zapotrzebowania na moc dla okresów letnich niż dla okresów zimowych, co ma istotne znaczenie przy określeniu potrzeb rozbudowy krajowej sieci przesyłowej – podkreśla Włodzimierz Mucha, dyrektor Departamentu Rozwoju Systemu w PSE SA. Na potrzeby projektu PRSP na lata 2018-2027 wykonane zostały techniczno-ekonomiczne analizy rynkowe oraz techniczne analizy rozpływowe. Wynikiem analiz jest zestaw rekomendowanych do realizacji inwestycji sieciowych w horyzoncie do 2027 roku – dodaje dyrektor Mucha.

Proces planowania rozwoju Krajowej Sieci Przesyłowej prowadzony jest przez PSE w sposób ciągły i skoordynowany uwzględniając wymiar czasowy (horyzont planowania) oraz rzeczowy (zakres inwestycji). W tym celu opracowywane są w Spółce trzy dokumenty planistyczne:

PRSP – którego celem nadrzędnym jest identyfikacja potrzeb rozbudowy sieci przesyłowej w horyzoncie długoterminowym (10 lat),

Plan Zamierzeń inwestycyjnych (PZI) – który jako plan inwestycyjny ma za zadanie integrację potrzeb inwestycyjnych spółki i skoordynowanie wszelkich zadań inwestycyjnych w perspektywie 5-letniej,

Portfel inwestycji sieciowych – który jest dokumentem pozwalającym na skoordynowanie etapówi harmonogramów realizacji poszczególnych projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury sieciowej będących w fazie realizacji.

Realizacja pakietu zadań inwestycyjnych ujętych w PRSP zapewni:’

rozbudowę krajowej sieci przesyłowej umożliwiającą zrównoważony wzrost gospodarczy kraju i jego poszczególnych regionów oraz pokrycie zapotrzebowania na moc i energię odbiorców, w szczególności uwzględniając silnie rosnące potrzeby centrów odbioru jakimi są duże aglomeracje miejskie,

wyprowadzenie mocy z obszarów o dużym nasyceniu nowobudowanych konwencjonalnych jednostek wytwórczych (m.in. w Kozienicach, Jaworznie, Opolu i Turowie) oraz źródeł energii odnawialnej, ze szczególnym uwzględnieniem morskich farm wiatrowych,

zwiększenie zdolności wymiany transgranicznej poprzez rozwój połączeń międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia powiązań na granicy z Niemcami oraz rozbudowy krajowej sieci przesyłowej w części północno – wschodniej w celu poprawy warunków współpracy z Krajami Bałtyckimi,

utrzymanie wymaganego poziomu niezawodności pracy istniejących elementów infrastruktury sieciowej poprzez modernizację i odtworzenie stacji i linii przesyłowych.

Na sposób oraz warunki i terminy realizacji poszczególnych zamierzeń inwestycyjnych ujętych w PRSP istotny wpływ miały:

obowiązujące regulacje prawne, w tym ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych z dnia 24 lipca 2015 r.,

kolizje z obszarami chronionymi objętymi np. Programem Natura 2000,

możliwości i warunki pozyskania wyłączeń elementów KSP,

nieuregulowany stan prawny nieruchomości zajmowanych pod inwestycję,

stopień nasilenia protestów społeczności lokalnych i organizacji ekologicznych,

uwarunkowania zewnętrzne jak np. warunki przyłączenia podmiotów zewnętrznych, zmiany w umowach przyłączeniowych spowodowane decyzjami inwestorów,

prowadzone postępowania o udzielenie zamówienia.

Uwzględniając powyższe uwarunkowania oraz realizując obowiązek zawarty w ustawie Prawo energetyczne, PSE przedkładają niniejszy projekt PRSP 2018-2027 do konsultacji.

Nieprzekraczalny termin na składanie uwag został wyznaczony do dnia 13 lutego 2018 r.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne