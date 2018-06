PSE zakończyły certyfikację ogólną w ramach rynku mocy

W okresie od 3 kwietnia 2018 r. do 29 maja 2018 r., PSE S.A. przeprowadziły pierwszą certyfikację ogólną zgodnie z ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy.

W ramach certyfikacji ogólnej złożono 1196 wniosków o wpis do rejestru, z których 1035 dotyczyło jednostek fizycznych wytwórczych oraz magazynów energii a 161 jednostek redukcji zapotrzebowania.

W przypadku 564 wniosków, PSE S.A. wezwały wnioskodawców do ich korekty. W związku z nieusunięciem wskazanych wad lub braków formalnych, PSE S.A. odmówiły wpisu do rejestru 38 jednostek.

W dniu 29 maja 2018 r. zakończył się proces rozpatrywania wniosków, w tym korekt i reklamacji. Ostatecznie, z uwzględnieniem pozytywnie rozpatrzonych reklamacji, do rejestru wpisano 1167 jednostek, w tym 1004 jednostki wytwórcze oraz magazyny energii oraz 163 jednostki redukcji zapotrzebowania.

W grupie jednostek fizycznych wytwórczych wpisano do rejestru:

885 jednostek fizycznych wytwórczych istniejących, w tym: 619 jednostek OZE, 248 jednostek konwencjonalnych i 18 jednostek będących magazynem energii elektrycznej,

119 jednostek fizycznych wytwórczych planowanych, w tym: 48 jednostek OZE, 56 jednostek konwencjonalnych i 15 jednostek będących magazynem energii elektrycznej.

Struktura mocy osiągalnej netto jednostek fizycznych wytwórczych, które uzyskały wpis do rejestru, w podziale na wykorzystywane paliwo podstawowe, została przedstawiona w poniższej tabeli.

Paliwo podstawowe Moc osiągalna netto [GW] Jednostki fizyczne wytwórcze istniejące Jednostki fizyczne wytwórcze planowane Gaz 2,28 4,37 Węgiel 26,32 4,02 Pozostałe, w tym OZE 7,73 0,51 Suma 36,33 8,90

W grupie jednostek redukcji zapotrzebowania wpisano do rejestru:

53 jednostki redukcji zapotrzebowania planowane,

68 jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania bez generacji wewnętrznej,

42 jednostki fizyczne redukcji zapotrzebowania z generacją wewnętrzną.

Różnica pomiędzy liczbą złożonych wniosków a liczbą jednostek wpisanych do rejestru rynku mocy wynika z niepoprawnego wyodrębnienia jednostek fizycznych w ramach jednego wniosku o wpis do rejestru oraz nieprawidłowego sklasyfikowania jednej jednostki fizycznej redukcji zapotrzebowania jako jednostka fizyczna wytwórcza, co zostało skorygowane w procesie uzupełnień.

Kolejnym procesem w ramach rynku mocy będzie certyfikacja do aukcji głównych na lata 2021-2023, która rozpocznie się w dniu 5 września 2018 r. i potrwa do 31 października 2018 r.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne